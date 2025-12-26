ETV Bharat / state

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ोतरी करने की मांग, युवा बेरोजगार सीएम को लिखेंगे खून से पत्र

बेरोजगार यूनियन का कहना है कि सभी विभागों से रिक्त पदों की अंतिम सूची मंगाकर इन्हें भर्ती में शामिल किया जाए.

पद बढ़ोतरी करने की मांग
पद बढ़ोतरी करने की मांग (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025

जयपुर : राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शामिल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बार फिर प्रदेश में असंतोष गहराने लगा है. बेरोजगार युवाओं ने भर्ती में पदों की संख्या कम किए जाने को युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल पद बढ़ाने की मांग की है. बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते फैसला नहीं लिया तो 31 दिसंबर को प्रदेश के युवा बेरोजगार खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराएंगे.

भर्ती निकाली केवल 53,749 पदों पर : राजस्थान सरकार की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 60 हजार पदों पर भर्ती किए जाने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी. बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि पहले घोषणा 60000 पदों के लिए की गई. बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में 6 हजार 251 पद घटाकर केवल 53 हजार 749 पदों पर ही भर्ती निकाली गई. उन्होंने कहा कि ये न केवल युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर को भी उजागर करता है.

बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

21.17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, पद बेहद कम : हनुमान किसान ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में युवाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, तीन दिन तक 38 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई. इस परीक्षा में 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थी शामिल हुए. जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि जब 21.17 लाख से ज्यादा युवा परीक्षा में बैठे हों और पदों की संख्या केवल 53 हजार 749 हो, तो ये अनुपात बेहद असंतुलित है और इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में योग्य युवा बेरोजगार रह जाएंगे.

राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा : बेरोजगार यूनियन का दावा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा राजस्थान के इतिहास में अब तक आयोजित सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है. हनुमान किसान ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ये दिखाती है कि प्रदेश में बेरोजगारी किस हद तक गंभीर समस्या बन चुकी है. वर्ष 2022 तक चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत पद 82 हजार 154 हैं, जिनमें से केवल 53 हजार 749 पदों पर ही भर्ती निकाली गई. यानी अब भी विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं. बेरोजगार यूनियन का कहना है कि यदि सभी विभागों से रिक्त पदों की अंतिम सूची मंगाकर इन्हें भर्ती में शामिल किया जाए, तो हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकता है.

31 दिसंबर को खून से लिखेंगे पत्र : बेरोजगार यूनियन ने कहा कि सरकार सिर्फ परीक्षा आयोजित करने तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकतम रोजगार सृजन की दिशा में ठोस फैसला लें. उन्होंने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री की युवाओं के हित में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लें. और यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 31 दिसंबर को प्रदेशभर के युवा बेरोजगार खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे. उन्होंने कहा कि ये आंदोलन युवाओं की पीड़ा और आक्रोश का प्रतीक होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बीते दिनों परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है और अब निर्धारित पदों की तुलना में दोगुना अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी कर उन्हें डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा/ ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अगले कदम पर टिकी हुई हैं. ये देखना जरूरी होगा कि सरकार युवाओं की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है.

