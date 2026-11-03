ETV Bharat / state

'पढ़े-लिखे को नौकरी दो': बस्तर में बेरोजगारों ने निकाली रैली, जिला प्रशासन सौंपा ज्ञापन, जॉब देने की मांग

बेरोजगारों ने निकाली रैली ( ETV Bharat )

बस्तर: ''हमारे माता-पिता ने हमें पढ़ाया-लिखाया और इस लायक बनाया कि हम नौकरी पा सकें. लेकिन हमें आजतक नौकरी नहीं मिली. घरवाले जब पूछते हैं कि तुमको नौकरी कब मिलेगी तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं.'' ''मां-बाप हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं, वो हमें खिलाते-पिलाते और पढ़ाते हैं. आज जब वो बुजुर्ग हो गए और खेतों में काम करने के लायक नहीं रहे, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है न कि हम उनको खिलाएं. लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें नौकरी नहीं रही है. हम सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं.'' ये दर्द सिर्फ चंद युवाओं का नहीं है, ये दर्द उन 44 हजार बेरोजगारों का है जो रोजगार की तलाश में हर दिन रोजगार समाचार का अखबार छानते हैं और फिर अपना बायोडेटा और फार्म भरकर संबंधित विभागों को भेजते हैं.

बस्तर के बेरोजगारों ने निकाली रैली दरअसल पूरे देश में नौकरियों का अकाल है. एक पोस्ट की वैकेंसी कहीं निकलती है और लाखों लोग उसके लिए आवेदन करते हैं. बस्तर के रोजगार पंजीयन कार्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि यहां करीब 44 हजार बेरोजगार युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं. बस्तर में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना बढ़ गया है कि युवा अब अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर गए हैं. बेरोजगार युवा रैली के जरिए जॉब की मांग कर रहे हैं.