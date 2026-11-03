'पढ़े-लिखे को नौकरी दो': बस्तर में बेरोजगारों ने निकाली रैली, जिला प्रशासन सौंपा ज्ञापन, जॉब देने की मांग
रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि बस्तर में 44 हजार युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 6:47 PM IST
बस्तर: ''हमारे माता-पिता ने हमें पढ़ाया-लिखाया और इस लायक बनाया कि हम नौकरी पा सकें. लेकिन हमें आजतक नौकरी नहीं मिली. घरवाले जब पूछते हैं कि तुमको नौकरी कब मिलेगी तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं.'' ''मां-बाप हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं, वो हमें खिलाते-पिलाते और पढ़ाते हैं. आज जब वो बुजुर्ग हो गए और खेतों में काम करने के लायक नहीं रहे, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है न कि हम उनको खिलाएं. लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें नौकरी नहीं रही है. हम सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं.'' ये दर्द सिर्फ चंद युवाओं का नहीं है, ये दर्द उन 44 हजार बेरोजगारों का है जो रोजगार की तलाश में हर दिन रोजगार समाचार का अखबार छानते हैं और फिर अपना बायोडेटा और फार्म भरकर संबंधित विभागों को भेजते हैं.
बस्तर के बेरोजगारों ने निकाली रैली
दरअसल पूरे देश में नौकरियों का अकाल है. एक पोस्ट की वैकेंसी कहीं निकलती है और लाखों लोग उसके लिए आवेदन करते हैं. बस्तर के रोजगार पंजीयन कार्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि यहां करीब 44 हजार बेरोजगार युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं. बस्तर में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना बढ़ गया है कि युवा अब अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर गए हैं. बेरोजगार युवा रैली के जरिए जॉब की मांग कर रहे हैं.
पढ़े लिखों को नौकरी देने की मांग
नाराज युवाओं का कहना है कि भर्तियों में पोस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. दरअसल, हाल ही में बस्तर फाइटर्स के लिए भर्तियां निकाली गई. कुल 79 पदों पर ये भर्तियां होनी हैं. युवाओं का कहना कि जिले में 44 हजार बेरोजगार हैं ऐसे में सिर्फ 79 पदों से कैसे काम चलेगा. युवाओं का कहना है कि पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को नौकरी मिले. नारे लगाते हुए युवा सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां पर जिला प्रशासन के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.
बस्तर फाइटर्स में भर्ती की संख्या बढ़ाने की मांग
युवाओं ने बताया कि उनकी 2 प्रमुख मांगें हैं, जिसमें पहली मांग है बस्तर फाइटर्स में होने वाली भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, स्थानीय लोगों को इसमें पहला मौका दिया जाए. दूसरी मांग है कि जिला स्तर की जगह संभाग स्तर पर भर्तियां की जाए. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी का मौका मिले और फाइट भी अच्छी हो.
बस्तर फाइटर्स में जितने पोस्ट भर्तियों के लिए निकाले गए हैं वो काफी कम हैं. हम कई सालों से नौकरी की तलाश में हैं. कई बार परीक्षा दे चुके हैं लेकिन पद कम होने से हमें नौकरी नहीं मिल पाई: युवा बेरोजगार
12वीं की पढ़ाई के बाद से आज 12 सालों से हम नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें आज तक नौकरी नहीं मिली. हम हारे नहीं हैं हम लड़ेंगे लेकिन सरकार नौकरियों की संख्या तो बढ़ाए: युवा बेरोजगार
बस्तर में 44 हजार के करीब युवा बेरोजगार हैं जिनका पंजीयन रोजगार कार्यालय में है. अब आप सोचिए की 44 हजार युवा बेरोजगार हैं और भर्ती के पदों की संख्या हे महज 79. ऐसे में किसको नौकरी मिलेगी कहना मुश्किल नहीं है: युवा बेरोजगार
मेरे माता पिता बुजुर्ग हो चले हैं, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परिवार का ख्याल रखूं लेकिन नौकरी मिलती नहीं तो निराशा होती है: युवा बेरोजगार
नौकरी छोड़ अगर रोजगार के लिए लोन लेने भी जाते हैं तो हमसे जमीन के लिए पट्टा का कागज मांगा जाता है. हम कहां से जमीन का कागज लाएं. अगर जमीन रहता तो खेती नहीं कर लेते: युवा बेरोजगार
बस्तर वासियों को मिले मौका: युवा
प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने बताया कि घर परिवार चलाने के लिए युवा पड़ोसी राज्यों में पलायन कर रहे हैं. ज्यादातर युवा हैदराबाद, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश सहित तमिलनाडु में जाते हैं. युवाओं ने कहा कि अगर यहां पर जॉब मिले तो वो बस्तर के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं.
कलेक्टर ने दिया भरोसा
बस्तर के अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने कहा कि युवाओं ने ज्ञापन सौंपकर बस्तर फाइटर्स में भर्ती की संख्या को बढ़ाने की मांग की है. साथ ही संभाग में कहीं भी नौकरी के अवसर हों तो उनको पहले दिया जाए ये तय होना चाहिए.
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