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Jaipur Protest : चतुर्थ श्रेणी भर्ती में वन ईयर वेटिंग नियम को शीघ्र लागू करे सरकार, अभ्यर्थियों का शहीद स्मारक पर धरना

अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार यह नियम लागू करती है तो इससे प्रदेश में 15 से 20 हजार योग्य अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर मिलेगा. साथ ही सरकार के समय और धन की भी बचत होगी. विभागों में रिक्त पद शीघ्र भरेंगे साथ ही भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी. युवा हुंकार बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े आशु का कहना है कि सरकार ने प्रदेश में 53 हजार 749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती निकाली थी.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इसलिए 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू करने की मांग : अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में 1 ईयर वेटिंग रूल लागू करने की मांग इसलिए की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में कई भर्ती होती है लेकिन वर्तमान में अनेक अभ्यर्थी एक से अधिक भर्ती में चयनित होते हैं. बाद में वो बेहतर पदों पर ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे पहले वाले पद बड़ी संख्या में रिक्त रह जाते हैं. इसलिए सरकार को इन भर्तियों में 1 ईयर का वेटिंग रूल्स लागू करना चाहिए, जिससे कि सरकार को बिना भर्ती निकाले ही अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का अवसर मिल सके.

जयपुर: प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53 हजार 749 पदों पर चल रही भर्ती में 1 ईयर वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने शहीद स्मारक की धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. युवा हुंकार बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और सरकार से इसी भर्ती में वेटिंग नियम लागू करने की मांग की. अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो फिर दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर जयपुर में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

सरकार ने इस भर्ती के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका इस भर्ती में चयन हो गया है, लेकिन यहां नौकरी नहीं करके अन्य भर्ती जिसमें पुलिस एलडीसी, पटवारी, पशु सहायक जैसे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या उनका उसमें चयन हो गया है. ऐसे में वो चतुर्थ श्रेणी के पद पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू किया जाए, जिससे कि अन्य बेरोजगार युवाओं को उस भर्ती का फायदा माल सके. सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश में करीब 20000 युवाओं को इसका फायदा मिलेगा.

उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा युवा अच्छी जॉब चाहता है. बीए, बीएड, बीएसटीसी कर रहे हैं, लेकिन सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं निकालकर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाल रही है, जिससे कि पढ़े लिखे युवा भी मजबूरन सफाई कर्मचारी बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं. उसमें भी सरकार ने 1 साल का डिप्लोमा आगे कर दिया है. अब कुछ सर्टिफिकेट लेने के लिए ही युवाओं को नगर परिषद और नगर निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार को अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के परिवारों के वोट से ही विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं. सरकार को 1 ईयर वेटिंग रूल्स का नियम अगली बार नहीं, बल्कि इसी भर्ती से लागू करना चाहिए, जिससे कि बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिल सके. आशु ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली में जिस तरह का आंदोलन हुआ था, वैसा ही आंदोलन जयपुर में भी होगा.

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भर्ती का कैलेंडर जारी नहीं कर रही सरकार : युवा हुंकार बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े आशु ने कहा कि प्रदेश में पिछली बार 18 लाख लोग बेरोजगार थे. बढ़ती बेरोजगारी के चलते युवाओं ने प्रदेश में सरकार बदल दी, लेकिन युवा बेरोजगारी का आंकड़ा कम होने की बजाय और बढ़ गया है. अब प्रदेश में 23 लाख बेरोजगार युवा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार ने बजट में 25000 नई भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक भर्ती का वार्षिक कैलेंडर तक जारी नहीं किया गया है.