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JOB NEWS: बलौदाबाजार रोजगार मेले में 87 युवाओं का चयन, 40 को मौके पर मिला ऑफर लेटर

बलौदाबाजार रोजगार मेला ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: बेरोजगारी के इस दौर में बलौदाबाजार जिला चर्चा में है. इसकी वजह रोजगार मेला है. आईटीआई सकरी में आयोजित रोजगार मेले में 348 युवाओं ने हिस्सा लिया. इनमें 87 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ है. 40 युवाओं को मौके पर ऑफर लेटर दिया गया है.

रोजगार मेले में 40 युवाओं को नौकरी बलौदाबाजार जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से कुल 348 अभ्यर्थी शामिल हुए. साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के बाद 87 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया, जबकि 40 युवाओं का अंतिम चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए. रोजगार मेले में सात नियोजक संस्थानों ने हिस्सा लिया. इन संस्थानों ने अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, फैब्रिकेटर, लेबर, एचआर एग्जीक्यूटिव और रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू लिए. इसके अलावा हाउसकीपिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, बिजनेस एसोसिएट, अप्रेंटिस ट्रेनी, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड, पैकिंग स्टाफ और होम केयरटेकर सहित विभिन्न पदों के लिए भी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए.