JOB NEWS: बलौदाबाजार रोजगार मेले में 87 युवाओं का चयन, 40 को मौके पर मिला ऑफर लेटर
बलौदाबाजार रोजगार मेले से खुशी की खबर सामने आई है. इस मेले में कई युवाओं को नौकरी मिली है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 10:07 PM IST
बलौदाबाजार: बेरोजगारी के इस दौर में बलौदाबाजार जिला चर्चा में है. इसकी वजह रोजगार मेला है. आईटीआई सकरी में आयोजित रोजगार मेले में 348 युवाओं ने हिस्सा लिया. इनमें 87 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ है. 40 युवाओं को मौके पर ऑफर लेटर दिया गया है.
रोजगार मेले में 40 युवाओं को नौकरी
बलौदाबाजार जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से कुल 348 अभ्यर्थी शामिल हुए. साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के बाद 87 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया, जबकि 40 युवाओं का अंतिम चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए. रोजगार मेले में सात नियोजक संस्थानों ने हिस्सा लिया. इन संस्थानों ने अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, फैब्रिकेटर, लेबर, एचआर एग्जीक्यूटिव और रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू लिए. इसके अलावा हाउसकीपिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, बिजनेस एसोसिएट, अप्रेंटिस ट्रेनी, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड, पैकिंग स्टाफ और होम केयरटेकर सहित विभिन्न पदों के लिए भी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए.
सात कंपनियों ने की भर्ती
रोजगार मेले में शामिल कंपनियों और संस्थानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, कौशल और साक्षात्कार के आधार पर प्राथमिक एवं अंतिम चयन किया गया.
प्रेम प्रकाश फूड, भाटापारा: इस संस्थान ने अकाउंटेंट के दो पदों सहित सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, फैब्रिकेटर, लेबर और एचआर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए साक्षात्कार लिया. इसमें 140 अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें से 34 का प्राथमिक चयन किया गया, जबकि 15 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन रोजगार मेले में ही कर लिया गया.
होटल राज रेसिडेंसी, भाटापारा: होटल की ओर से रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई. इसमें 82 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. इनमें से आठ का प्राथमिक चयन हुआ और दो अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया.
एबी इंटरप्राइजेज, महासमुंद: इस संस्थान ने बिजनेस एसोसिएट के पदों के लिए साक्षात्कार लिया. इसमें 15 अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें से छह अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया.
टैलेंट क्राफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र: कंपनी ने अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया. इसमें शामिल 10 अभ्यर्थियों में से चार का अंतिम चयन किया गया.
प्रांट एनर्जी, रायपुर: संस्थान ने एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की. इसमें पांच अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से तीन का अंतिम चयन किया गया.
फायर एंड सेफ्टी डिस्टर मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई: संस्थान ने फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड, पैकिंग स्टाफ और होम केयरटेकर के पदों के लिए साक्षात्कार लिया. इसमें 78 अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें से 18 का प्राथमिक चयन किया गया, जबकि छह का अंतिम चयन हुआ.
बॉम्बे इंटेलिजेंट सिक्योरिटी, रायपुर: संस्थान ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की. इसमें 18 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. इनमें से आठ का प्राथमिक चयन किया गया और चार अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया.
युवाओं को एक सप्ताह के भीतर संस्थानों में पहुंचने के निर्देश
रोजगार मेले में शामिल सभी नियोजकों ने प्राथमिक एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर संबंधित संस्थानों में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित संस्थान से संपर्क बनाए रखें और निर्धारित समय के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों, ताकि चयन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का मिला अवसर
जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इस तरह के रोजगार मेले महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराते हैं. एक ही स्थान पर अलग-अलग कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत और साक्षात्कार का मौका मिलने से अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी तलाशने में मदद मिलती है. इस रोजगार मेले में 348 युवाओं की भागीदारी और 40 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं, प्राथमिक रूप से चयनित 87 अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रोजगार मिलने की संभावना है.