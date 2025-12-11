ETV Bharat / state

जन संकल्प सम्मेलन में फूटा आक्रोश, स्टाफ नर्स प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं ने सरकार से न्याय की मांग

मंडी: हिमाचल प्रदेश की सूक्खू सरकार के तीन वर्षों के जश्न के अवसर पर आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जब प्रदेश भर से आई स्टाफ नर्स प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाएं हाथों में न्याय की पुकार वाले बैनर लेकर सरकार से अपने अधिकारों की मांग करती दिखाई दीं. सीएम सुक्खू के मंच पर पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया. मंच पर जाने से रोके जाने पर इन्होंने मंच के सामने ही न्याय की मांग वाले बैनर जमकर लहराए, जिससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों का ध्यान इनकी ओर खिंच गया.

स्टाफ नर्स प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं का कहना है कि, वे वर्ष 2009 से स्टाफ नर्स की बैचवाइज और कमीशन भर्ती का इंतजार कर रही हैं. लेकिन, अब जब प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, तो उसमें उम्र सीमा तय कर दी गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में वे महिलाएं बाहर हो गईं, जिन्होंने वर्षों पहले ट्रेनिंग पूरी की थी और अब तक नौकरी की प्रतीक्षा में हैं.

जन संकल्प सम्मेलन में फूटा आक्रोश (ETV Bharat)

सरकार पर प्रशिक्षित स्टाफ नर्सों की अनदेखी के आरोप

महिलाओं का आरोप है कि, "सरकार योग्य प्रशिक्षित स्टाफ नर्सों की अनदेखी कर रही है और जरूरत पड़ने पर आउटसोर्स या अन्य माध्यमों से नर्सों को नियुक्त कर रही है, जिनका मासिक मानदेय मात्र 10,000 रुपए रखा गया है. सरकार पहले 10 हजार में परिवार चलाकर दिखाए, फिर हमें वहीं करने को कहे. हम में से कई महिलाएं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं, जहां वे लगभग सेवानिवृत्ति की उम्र में दाखिल हो रही हैं, लेकिन उन्हें एक बार भी नौकरी का अवसर नहीं मिल पाया है. वे हमेशा सरकार के साथ रहीं, लेकिन अब सरकार ही उनका साथ छोड़ती दिखाई दे रही है."

आक्रोशित महिलाओं की सरकार को चेतावनी

प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं ने बताया कि, जब भी वे अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री से मिलती हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज दिया जाता है, और जब स्वास्थ्य मंत्री से मिलती हैं, तो फिर उन्हें सीएम से संपर्क करने को कहा जाता है. इस तरह की स्थिति ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद परेशान कर दिया है. आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई, तो वे गंभीर कदम उठाने को मजबूर होंगी. महिलाओं ने कहा कि, सरकार के लगातार टालमटोल रवैये ने उन्हें ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि वे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा का भाव महसूस कर रही हैं.

