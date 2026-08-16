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सड़कों पर उतरे बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार, शिक्षा मंत्री आवास कूच की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया

देहरादून: बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास का घेराव करने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परेड ग्राउंड के निकट कनक चौक पर रोक दिया और हिरासत में ले लिया.

पूर्व के ऐलान के मुताबिक, रविवार सुबह सभी बेरोजगार परेड ग्राउंड के पास एकत्रित हुए. उसके बाद अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जैसे ही कनक चौक पर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कनक चौक पर हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय ले जाकर छोड़ा.

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने का प्रयास किया (PHOTO-ETV Bharat)

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि, सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. बीपीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई बेरोजगार अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी पार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है.