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सड़कों पर उतरे बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार, शिक्षा मंत्री आवास कूच की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने कनक चौक पर रोककर हिरासत में लिया.

DEMONSTRATION OF BPED UNEMPLOYED
सड़कों पर उतरे बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास का घेराव करने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परेड ग्राउंड के निकट कनक चौक पर रोक दिया और हिरासत में ले लिया.

पूर्व के ऐलान के मुताबिक, रविवार सुबह सभी बेरोजगार परेड ग्राउंड के पास एकत्रित हुए. उसके बाद अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जैसे ही कनक चौक पर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कनक चौक पर हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय ले जाकर छोड़ा.

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने का प्रयास किया (PHOTO-ETV Bharat)

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि, सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. बीपीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई बेरोजगार अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी पार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है.

जगदीश पांडे ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस और भाजपा, दोनों सरकारों ने समय-समय पर प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है. नियुक्ति की मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार पिछले 75 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, जबकि 58 दिनों से क्रमिक अनशन भी जारी है.

उन्होंने चेतावनी दी कि, यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो प्रशिक्षित बेरोजगार आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे. शारीरिक शिक्षा शिक्षक बेरोजगारों की यह मांग है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक फाइल संख्या 77006 को वित्त विभाग से मंजूरी देकर कैबिनेट में पास किया जाए.

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की मांगें:

  • नई शिक्षा नीति के तहत शारीरिक शिक्षा विषय प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट विद्यालय तक अनिवार्य विषय बनाया गया है. इसके सापेक्ष प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट विद्यालय तक एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए.
  • नई शिक्षा नीति के तहत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में शारीरिक शिक्षा का प्रवक्ता पद सृजित किया जाए.
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक (व्यायाम शिक्षक) फाईल सख्या 77006 को वित्त विभाग से मंजूरी दिलाकर कैबिनेट में पास किया जाए.
  • शारीरिक शिक्षा, शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी जाए.

ये भी पढ़ें: बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग, 73वें दिन भी धरना जारी, कल शिक्षा मंत्री आवास का करेंगे घेराव

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