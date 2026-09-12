ETV Bharat / state

झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में डे केयर कैंसर खोलने की तैयारी. छह स्थानों पर विकसित होंगे रेडिएशन सेंटर

रांची: राज्य में कैंसर पीड़ित मरीजों को उपचार की सस्ती और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर खोलने की योजना पर आगे बढ़ रही है. राज्य में कैंसर मरीजों के लिए जरूरी रेडिएशन की सुविधा का भी विस्तार करने वाली है. इसके तहत छह स्थानों पर रेडिएशन सेंटर विकसित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है.

बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान के पदाधिकारी रहे मौजूद

रांची समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर कैंसर डे-केयर एवं रेडिएशन सेंटर शुरू करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. इस संबंध में शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक में विशेष सचिव डॉ नेहा अरोड़ा, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक श्री शशि प्रकाश सिंह, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ विमलेश कुमार सिंह, RIMS एवं SNMMCH के प्रतिनिधियों के अलावा मेदांता और अन्य अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी उपलब्ध कराने की हुई समीक्षा

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समीक्षा की. उन्होंने जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों, मशीनों, मानवबल और आवश्यक खर्च का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. उनका जोर इस बात पर था कि कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े और जिला स्तर पर ही आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध हो.

बैठक में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

बैठक में रेडिएशन उपचार के लिए आधुनिक लीनैक मशीन की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि रेडिएशन सेवा के लिए मशीन के साथ रेडिएशन विशेषज्ञ, टेक्नीशियन और रेडियो फिजिसिस्ट जैसे प्रशिक्षित मानवबल की आवश्यकता होती है. राज्य में रेडियो फिजिसिस्ट की कमी को इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है. मशीन के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था और रखरखाव की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई.

रेडिएशन सेंटर को दो समूह में रखने का योजना