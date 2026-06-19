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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले संगम नगरी में अंडरवाटर योग का प्रदर्शन, यमुना नदी में साधकों ने किए अभ्यास

प्रयागराज: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे यूपी के साथ साथ संगम नगरी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. प्रयागराज जिले में अलग-अलग जगहों पर चल रहे योगा कार्यक्रमों में लोग भारी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं. इसी कड़ी में जिले के महेवा घाट (बरगद घाट) पर 'नव जीवन तैराकी क्लब' के तैराकों ने यमुना नदी के पानी में विशेष योगासन कर सबको हैरत में डाल दिया. योग दिवस पर हर साल एक्वा योग के आसनों का प्रदर्शन किया जाता है. इस वर्ष भी योग दिवस से पूर्व आयोजित इस विशेष अभ्यास में 3 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया.

नदी में आसनों का प्रदर्शन

यमुना नदी की धारा में तैराकों ने पानी के अंदर 'अंडर वाटर योग', बैक फ्लोटिंग, फ्रंट फ्लोटिंग, शव आसन, ताड़ आसन और सूर्यासन जैसे कई कठिन आसनों का शानदार प्रदर्शन किया. नव जीवन तैराकी क्लब में लोग नियमित रूप से स्विमिंग और योग सीखने आते हैं. योग दिवस के मौके पर हर साल इस विशेष अंडरवाटर योग का अभ्यास किया जाता है.

पीएम मोदी की सराहना

इस खास मौके पर तैराकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के कारण ही आज योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है. 15 जून से शुरू हुआ यह योग उत्सव 21 जून को योग दिवस के मुख्य आयोजन तक लगातार जारी रहेगा.