जिला कारागार में अंडर ट्रायल चल रहे कैदी की मौत, हत्या के प्रयास का आरोपी था मृतक

धर्मशाला: जिला कारागार में अंडर ट्रायल चल रहे युवक की मौत का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार लाला लाजपत राय कारागार एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला में आरोपी दोरजे निवासी बीड़ तहसील बैजनाथ, अंडर ट्रायल था.

शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे छाती में दर्द की शिकायत पर उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया था. जहां उपचार के बाद वो वापस जेल लौट आया था. इसके बाद पुन: उसे दर्द की शिकायत हुई. इस बारे में जेल अधिकारियों को सूचित किया गया. इसके बाद जेल कर्मचारी उसे लेकर जेल परिसर में स्थित डिस्पेंसरी में पहुंचे. डिस्पेंसरी पहुंचते पहुंचते मृतक का दर्द बढ़ गया. डिस्पेंसरी में दर्द तेज होने के चलते मृतक नीचे लेट गया. डिस्पेंसरी में चिकित्सा अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे धर्मशाला रेफर कर दिया. इसके बाद वहां पर मौजूद जेल स्टाफ ने उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला में पहुंचाया. मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए वहां मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. माना जा रहा है कि कैदी की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये जांच के बाद भी पता चलेगा.