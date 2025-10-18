जिला कारागार में अंडर ट्रायल चल रहे कैदी की मौत, हत्या के प्रयास का आरोपी था मृतक
जेल में बंद कैदी की मौत का मामला सामने आया है. मृतक कैदी का कुछ दिनों से उपचार भी चल रहा था.
Published : October 18, 2025 at 8:03 AM IST
धर्मशाला: जिला कारागार में अंडर ट्रायल चल रहे युवक की मौत का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार लाला लाजपत राय कारागार एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला में आरोपी दोरजे निवासी बीड़ तहसील बैजनाथ, अंडर ट्रायल था.
शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे छाती में दर्द की शिकायत पर उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया था. जहां उपचार के बाद वो वापस जेल लौट आया था. इसके बाद पुन: उसे दर्द की शिकायत हुई. इस बारे में जेल अधिकारियों को सूचित किया गया. इसके बाद जेल कर्मचारी उसे लेकर जेल परिसर में स्थित डिस्पेंसरी में पहुंचे. डिस्पेंसरी पहुंचते पहुंचते मृतक का दर्द बढ़ गया. डिस्पेंसरी में दर्द तेज होने के चलते मृतक नीचे लेट गया. डिस्पेंसरी में चिकित्सा अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे धर्मशाला रेफर कर दिया. इसके बाद वहां पर मौजूद जेल स्टाफ ने उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला में पहुंचाया. मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए वहां मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. माना जा रहा है कि कैदी की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये जांच के बाद भी पता चलेगा.
बता दें कि मृतक कैदी पुलिस थाना मैकलोडगंज में हत्या के प्रयास के मामले में आईपीसी की धारा 307,323,341,504,506 में अंडर ट्रायल था. जेल अधीक्षक विकास भटनागर ने 'इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कैदी को छाती में दर्द था. इसका समय-समय पर जोनल अस्पताल में भी चेकअप करवाया गया था, तीन बार इसकी ईसीजी भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं आया था. शुक्रवार को भी उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां से आकर कैदी बैरक में चला गया था, लेकिन फिर दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, इस दौरान उसकी मौत हो गई.'
