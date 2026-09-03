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मंडोली जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालात में मौत, मजिस्ट्रेट जांच शुरू

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मंडोली सेंट्रल जेल नंबर-12 में न्यायिक हिरासत में बंद एक 24 वर्षीय विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जेल परिसर में बेहोश होने के बाद उसे तुरंत जीटीबी (GTB) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196 के तहत वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं.

डीसीपी राहुल अलावल के मुताबिक, ''हर्ष विहार थाना पुलिस को 2 सितंबर की रात करीब 10:13 बजे जीटीबी अस्पताल से एक कैदी की मौत की आधिकारिक सूचना मिली. मंडोली जेल से कैदी को बेहद नाजुक हालत में जीटीबी अस्पताल लाया गया. अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने कैदी का परीक्षण किया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसे मृत घोषित कर दिया गया.''

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कैदी बलबीर नगर का रहने वाला था. उसे 29 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में मंडोली जेल में रखा गया था. पुलिस के अनुसार, वेलकम थाना पुलिस ने अदालत से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई वेलकम थाने में दर्ज वर्ष 2024 के एफआईआर से जुड़े मामले में की गई थी. मामला दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत दर्ज था.