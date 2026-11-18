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महासमुंद जिला जेल में विचाराधीन बंदी की मौत, शाम में सीने में तेज दर्द की थी शिकायत,सुबह टहलते समय हुआ बेहोश

महासमुंद जिला जेल में विचाराधीन बंदी की मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद : महासमुंद जिला जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान सैय्यद अशफाक निवासी बिलासपुर के तौर पर हुई है. अशफाक साल 2023 से NDPS एक्ट के तहत गांजा प्रकरण में महासमुंद जिला जेल में बंद था.





कैसे हुई मौत ?