महासमुंद जिला जेल में विचाराधीन बंदी की मौत, शाम में सीने में तेज दर्द की थी शिकायत,सुबह टहलते समय हुआ बेहोश
महासमुंद जिला जेल में विचाराधीन बंदी की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि बंदी को सीने में तेज दर्द की शिकायत थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 1:55 PM IST
महासमुंद : महासमुंद जिला जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान सैय्यद अशफाक निवासी बिलासपुर के तौर पर हुई है. अशफाक साल 2023 से NDPS एक्ट के तहत गांजा प्रकरण में महासमुंद जिला जेल में बंद था.
कैसे हुई मौत ?
बताया जा रहा है कि मौत अचानक नहीं हुई. मौत से करीब 12 घंटे पहले ही उसके शरीर ने खतरे के संकेत देने शुरू कर दिए थे. मंगलवार शाम से ही उसे सीने में दर्द की शिकायत थी. रात भर वो बेचैन रहा और सुबह भी वह सीने को पकड़कर बैरक में टहल रहा था, तभी सुबह करीब सवा आठ बजे वह अचानक बेहोश होकर गिर गया. साथी बंदियों ने तुरंत जेल प्रशासन को सूचना दी. इसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सीने में तेज दर्द की थी शिकायत
जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार अशफाक के बैरक में मौजूद साथियों ने बताया कि मंगलवार शाम से ही अशफाक को सीने में दर्द महसूस हो रहा था.उसने साथी बंदियों को भी इस बारे में बताया था. रात में दर्द कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहा.बुधवार सुबह जब बैरक खुली तो भी उसकी हालत ठीक नहीं थी.वह सीने पर हाथ रखकर धीरे-धीरे टहल रहा था.टहलते-टहलते ही वह अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद बैरक में अफरा-तफरी मच गई.
अस्पताल में मृत घोषित
जेल प्रशासन ने बिना देर किए बंदी को जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
डॉक्टरों ने जताई कार्डिएक अरेस्ट की संभावना
प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्डिएक अरेस्ट माना है.हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया है.परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया जाएगा.पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौत हार्ट अटैक से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.
जेल में दहशत का माहौल
करीब तीन साल से जेल में बंद अशफाक की मौत से जेल में बंद अन्य बंदियों में भी दहशत का माहौल है. साथी बंदियों का कहना है कि वह सामान्य रूप से रह रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर परेशान था. घटना के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और मृतक के परिजनों को दे दी है. पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.कोतवाली पुलिस मे थानेदार विनोद कश्यप ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच जारी है. मामले की मजिस्ट्रीयल जांच और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.इसके बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी.
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