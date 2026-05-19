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धनबाद जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जेलर ने बताई ये वजह

धनबाद: मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान 27 वर्षीय जीतन रजवार के रूप में हुई है, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के संग्रामडीह का रहने वाला था. उसे पत्नी संजोती देवी की हत्या के आरोप में 16 मई को गोविंदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

धनबाद मंडल कारा के जेलर दिनेश वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि जेल में जीतन रजवार की पहले भी तबीयत बिगड़ी थी और वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था. इसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए धनबाद सदर अस्पताल भेजा गया था. प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस जेल लाया गया था.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र कुमार निषाद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सोमवार की देर रात बिगड़ गई थी तबीयत

जेलर के अनुसार, सोमवार देर रात जीतन रजवार की तबीयत फिर से खराब हो गई. उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद जेल प्रशासन ने नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जेल प्रशासन ने बताया कि कैदी की स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर जेल के अंदर मेडिकल बोर्ड की बैठक भी की गई थी. जांच के दौरान उसमें मिर्गी जैसी बीमारी के लक्षण पाए गए थे. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.