जांजगीर जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी फरार, हथकड़ी से हाथ निकालकर हुआ रफू चक्कर
जांजगीर जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी फरार हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2025 at 2:17 PM IST
जांजगीर चांपा : जांजगीर जिला अस्पताल से इलाज करा रहा बंदी फरार हो गया है. बंदी ने हथकड़ी से किसी तरह से अपना हाथ निकाला इसके बाद मौका देखते ही रफू चक्कर हो गया.बंदी के भाग जाने के बाद अस्पताल चौकी की पुलिस टीम में हड़कंप मच गया. अब बंदी की तलाश की जा रही है.वहीं इस घटना के बाद अस्पताल और जेल प्रबंधन के अलग-अलग बयान सामने आए हैं. जेलर जहां बंदी के हाथ टूटने की बात कह रहे हैं,वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की माने तो बंदी को बुखार और डायरिया की शिकायत थी.
कौन था आरोपी ?: आरोपी पंचराम निषाद को नवागढ़ पुलिस ने ठगी के मामले मे गिरफ्तार किया था. आरोपी के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में ठगी के मामले दर्ज हैं. हैरानी की बात ये है कि आरोपी पंचराम निषाद पहले भी ठगी के मामले में जेल से फरार हो चुका था.लेकिन इसके बाद भी आरोपी को लेकर लापरवाही बरती गई है.
शुक्रवार को भर्ती हुआ था बंदी : इस घटना के मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि जिला जेल से बंदी पंचराम निषाद शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे डायरिया और बुखार के कारण जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया था. बंदी के साथ एक प्रहरी भी था.
आज सुबह डॉक्टर ने परीक्षण के बाद दवाई लिखी थी. जिसे लेने के लिए प्रहरी दवाई लेने गया. प्रहरी जब वापस आया तो देखा की बंदी मौके पर नहीं है.सिर्फ हथकड़ी ही बेड पर बंधी थी.बंदी ने हथकड़ी से किसी तरह से हाथ निकाला और भाग गया. प्रहरी ने घटना की सूचना जिला अस्पताल चौकी पुलिस को दी.सभी ने मिलकर पंचराम की तलाश की लेकिन वो नहीं मिला. सीसीटीवी फुटेज में भी सुराग नहीं मिला- एस कुजूर,सिविल सर्जन जिला अस्पताल
जेल प्रबंधन ने कही प्लास्टर की बात : वहीं इस मामले मे जिला जेल खोखरा के जेलर ने बताया कि पंचराम निषाद को नवागढ़ पुलिस ने ठगी के मामले मे गिरफ्तार किया था.शुक्रवार को उसका हाथ फ्रेक्चर हुआ था.जिसमें प्लास्टर के लिए जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया था.
आज सुबह पंचराम निषाद के फरार होने की सूचना मिली.कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है - डीडी टोंडे, जेलर जिला जेल खोखरा
गिट्टी छड़ का डीलर बनकर देता था झांसा : आपको बता दें कि पंचराम के खिलाफ अलग-अलग जिला में छड़, गिट्टी और सीमेंट व्यापारी बनकर निर्माणाधीन मकान के मालिकों को कम कीमत में सामान देने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी का आरोप है. 28 अक्टूबर को गिरफ्तार करके आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया था. 7 नवम्बर को उसके हाथ में चोट लगने के कारण उसके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से शनिवार को पंचराम भाग गया.
