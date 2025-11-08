ETV Bharat / state

जांजगीर जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी फरार, हथकड़ी से हाथ निकालकर हुआ रफू चक्कर

जांजगीर चांपा : जांजगीर जिला अस्पताल से इलाज करा रहा बंदी फरार हो गया है. बंदी ने हथकड़ी से किसी तरह से अपना हाथ निकाला इसके बाद मौका देखते ही रफू चक्कर हो गया.बंदी के भाग जाने के बाद अस्पताल चौकी की पुलिस टीम में हड़कंप मच गया. अब बंदी की तलाश की जा रही है.वहीं इस घटना के बाद अस्पताल और जेल प्रबंधन के अलग-अलग बयान सामने आए हैं. जेलर जहां बंदी के हाथ टूटने की बात कह रहे हैं,वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की माने तो बंदी को बुखार और डायरिया की शिकायत थी.

कौन था आरोपी ?: आरोपी पंचराम निषाद को नवागढ़ पुलिस ने ठगी के मामले मे गिरफ्तार किया था. आरोपी के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में ठगी के मामले दर्ज हैं. हैरानी की बात ये है कि आरोपी पंचराम निषाद पहले भी ठगी के मामले में जेल से फरार हो चुका था.लेकिन इसके बाद भी आरोपी को लेकर लापरवाही बरती गई है.

हथकड़ी से हाथ निकालकर हुआ रफू चक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुक्रवार को भर्ती हुआ था बंदी : इस घटना के मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि जिला जेल से बंदी पंचराम निषाद शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे डायरिया और बुखार के कारण जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया था. बंदी के साथ एक प्रहरी भी था.