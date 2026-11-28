क्या होता है शेयर्ड साइकोसिस? एक व्यक्ति का मानसिक भ्रम दूसरे की सोच पर कैसे डालता है असर, जानिए पहचान और इलाज का तरीका
जब दो लोगों को एक जैसा शक और डर होने लगे तो शेयर्ड साइकोसिस के लक्षण और कारण को समझें. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 28, 2026 at 3:45 PM IST
धनबादः कभी-कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और कभी-कभी उसे आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं. शुरुआत में यह परेशानी सिर्फ एक व्यक्ति में दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ लंबे समय तक रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी धीरे-धीरे उन्हीं बातों पर विश्वास करने लगता है. दोनों के डर, शक और शिकायतें एक जैसी होने लगती हैं. मनोचिकित्सा की भाषा में इस दुर्लभ स्थिति को शेयर्ड साइकोसिस (Shared Psychosis) कहा जाता है.
क्या इसका इलाज संभव है
आखिर कैसे एक व्यक्ति का मानसिक भ्रम दूसरे व्यक्ति की सोच को प्रभावित करने लगता है? क्या साथ रहने वाले व्यक्ति को भी मानसिक बीमारी हो जाती है? इसकी पहचान कैसे की जाती है और क्या दोनों का इलाज संभव है? एसएनएमएमसीएच के मनोचिकित्सा विभाग के एचओडी डॉ. मोहम्मद शहनवाज जफर और सहायक प्राध्यापक डॉ. शिल्पी कुमारी ने ईटीवी भारत से हुई बातचीत के दौरान पूरी जानकारी दी.
क्या है शेयर्ड साइकोसिस
शेयर्ड साइकोसिस ऐसी स्थिति है, जिसमें पहले से साइकोसिस के लक्षणों से जूझ रहे व्यक्ति के बेहद करीबी संपर्क में रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी उसके भ्रम और गलत विश्वासों को अपना लेता है. मसलन, एक व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी इसी बात को सच मानने लगता है. धीरे-धीरे दोनों एक जैसे मानसिक अनुभव और शिकायतें सामने रखने लगते हैं.
कैसे होती है इसकी पहचान
मनोचिकित्सक के अनुसार, इसकी पहचान के लिए दोनों व्यक्तियों की विस्तृत मेडिकल और मानसिक स्थिति से जुड़ी हिस्ट्री ली जाती है. यह पता लगाया जाता है कि किसमें सबसे पहले लक्षण विकसित हुए, किसकी बीमारी की अवधि अधिक है और दूसरा व्यक्ति किस तरह प्रभावित हुआ है. जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े रेटिंग स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है. दोनों को अलग-अलग वातावरण में रखकर उनकी मानसिक स्थिति में होने वाले बदलावों का आकलन भी किया जा सकता है.
क्या है इसका इलाज
डॉक्टर बताते हैं कि इलाज में सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान जरूरी है, जिसमें साइकोसिस के लक्षणों की शुरुआत हुई है. ऐसे मरीज को जरूरत के अनुसार एंटीसाइकोटिक दवाएं दी जाती हैं. यदि अवसाद या नींद से जुड़ी परेशानी है तो उसका भी उपचार किया जाता है. वहीं, दूसरे प्रभावित व्यक्ति के लिए साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और जरूरत के अनुसार अलग वातावरण में रखना मददगार हो सकता है.
इलाज में सबसे बड़ी चुनौती
विशेषज्ञों के मुताबिक, इलाज में सबसे बड़ी चुनौती दवाओं का नियमित सेवन, थेरेपी और लगातार फॉलोअप है. कई बार मरीज की स्थिति में सुधार होते ही परिवार दवाइयां बंद कर देता है. इसके अलावा मरीज दोबारा उसी सामाजिक वातावरण में लौट जाता है, जहां से उसकी परेशानी विकसित हुई थी. ऐसी स्थिति में लक्षण दोबारा उभरने की आशंका बनी रहती है. डॉक्टर के अनुसार, आदर्श परिस्थितियों में छह से आठ महीने तक उपचार की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि यह अवधि प्रत्येक मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है.
शेयर्ड साइकोसिस भले ही एक दुर्लभ मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, लेकिन समय पर पहचान, सही उपचार, दवाओं का नियमित सेवन और मनोचिकित्सकीय परामर्श से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार संभव है.
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