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क्या होता है शेयर्ड साइकोसिस? एक व्यक्ति का मानसिक भ्रम दूसरे की सोच पर कैसे डालता है असर, जानिए पहचान और इलाज का तरीका

डॉ. शिल्पी कुमारी और डॉ. मोहम्मद शहनवाज जफर ( Etv Bharat )

धनबादः कभी-कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और कभी-कभी उसे आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं. शुरुआत में यह परेशानी सिर्फ एक व्यक्ति में दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ लंबे समय तक रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी धीरे-धीरे उन्हीं बातों पर विश्वास करने लगता है. दोनों के डर, शक और शिकायतें एक जैसी होने लगती हैं. मनोचिकित्सा की भाषा में इस दुर्लभ स्थिति को शेयर्ड साइकोसिस (Shared Psychosis) कहा जाता है.

क्या इसका इलाज संभव है