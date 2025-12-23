वंचित वर्ग के बच्चों ने पहली बार भरी उड़ान, टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहल
रांची में वंचित बच्चों ने उड़ान भरी. टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस की संयुक्त पहल से यह मुमकिन हो सका.
Published : December 23, 2025 at 6:53 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर आज एक प्रेरणादायी और सराहनीय पहल देखने को मिली, जब टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के संयुक्त प्रयास से वंचित वर्ग के बच्चों को हवाई यात्रा का अनुभव कराया गया. यह कार्यक्रम रांची हवाई अड्डा प्रबंधन के सहयोग और समन्वय से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. इस दौरान बच्चों के चेहरों पर साफ खुशी झलक रही थी.
150 बच्चों को कराई गई हवाई यात्रा
इस विशेष पहल के तहत कुल 150 बच्चों को लगभग 40 मिनट की हवाई यात्रा कराई गई. हवाई अड्डा पहुंचते ही विमानपत्तन निदेशक द्वारा सभी बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. अधिकांश बच्चों के लिए यह जीवन का पहला अवसर था, जब उन्होंने न केवल विमान को नजदीक से देखा, बल्कि उसमें बैठकर आसमान में उड़ान भी भरी. उड़ान के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था. खिड़की से नीचे झांकते हुए शहर को देखना, बादलों के बीच उड़ान का अनुभव और विमान के भीतर की गतिविधियों को समझना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था.
इस पहल का उद्देश्य केवल बच्चों को हवाई यात्रा कराना नहीं था, बल्कि उनकी सोच को व्यापक बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना भी था. कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को विमानन क्षेत्र, पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी दी गई, ताकि वे भविष्य में इन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित हो सकें.
इस अवसर पर रांची हवाई अड्डा के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि आज इन बच्चों की आंखों में जो चमक हमने देखी है, वही इस पहल की सबसे बड़ी सफलता है. हवाई यात्रा केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को नई दिशा देने का माध्यम है. हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण बड़े सपने देखने से वंचित न रहे. ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं.
टाटा स्टील और एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहल
टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल को सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि बच्चों को नए अनुभव से जोड़ना, उनके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का अवसर देता है.
बच्चों में दिखा गजब का उत्साह
मौके पर बच्चों के चेहरे पर खुशी, उत्साह और गर्व साफ झलक रहा था. यह पहल न केवल बच्चों के लिए यादगार बनी, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया गया कि सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो हर बच्चा ऊंची उड़ान भर सकता है.
ये भी पढ़ें-
रांची एयरपोर्ट से 15 दिसंबर तक इंडिगो फ्लाइट परिचालन सामान्य होने का दावा, डायरेक्टर ने दी जानकारी
इंडिगो संकट: रांची से उड़ान भरने वाली सात फ्लाइट रद्द, यात्री परेशान
बदल रहा है आदिम जनजाति बिरहोर का जीवन, जिला प्रशासन कर रहा है सहयोग, कुछ युवा भी बच्चों के बीच जगा रहे शिक्षा का अलख