लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर बनेगा अंडरपास, जानिये किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी?
लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि अंडरपास बनने से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 8:09 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों की सिफारिश पर 100 बड़े प्रोजेक्ट पास हो गए हैं. ये प्रोजेक्ट राज्य के विकास को नई गति देने वाले हैं. इनमें सड़कें, पुल, मेडिकल कॉलेज, बांध और कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. विधानसभा के बजट सदन में विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जरूरतों को रखा और सदन ने इन्हें मंजूरी दे दी.
इस दौरान लखनऊ में एक खास प्रोजेक्ट की मंजूरी ने सबका ध्यान खींचा है. लखनऊ के पॉलीटेक्निक चौराहे पर अंडरपास बनाया जाएगा. यह अंडरपास एचएएल के सामने से पॉलीटेक्निक चौराहा पार कर वेब सिनेमा तक जाएगा. लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि यहां रोजाना भारी जाम लगता है. अंडरपास बनने से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और लोगों का समय बचेगा. जिसे सदन ने पास कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि लम्बे समय से इस प्रोजेक्ट की मांग की जा रही थी.
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सभी प्रोजेक्ट सदन में चर्चा के बाद पास हुए. विधायकों की ये सिफारिशें जनता की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर आधारित हैं. सरकार अब इन प्रोजेक्ट्स को जल्द अमल में लाने की तैयारी कर रही है. इससे रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी तथा यातायात सुगम बनेगा. विधानसभा अध्यक्ष और सरकार ने विधायकों की इन सकारात्मक सिफारिशों की सराहना की है. यह कदम प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है.
विधायकों के कुछ प्रमुख प्रस्ताव... : अभय सिंह ने जनपद अयोध्या में स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की. यह प्रस्ताव सदन ने मंजूर किया. मनोज कुमार पाण्डेय ने विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार में पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग रखी.
इसके अलावा विधायक कमाल अख्तर ने जनपद मुरादाबाद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. आज़मगढ़ से सपा विधायक डॉ. संग्राम यादव ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की बात कही. सदन ने यह प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया. विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने विधानसभा क्षेत्र-30, बिलारी में राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलने की सिफारिश की.
विधायक पंकज मलिक ने जनपद मुजफ्फरनगर में पीजीआई के तर्ज पर बड़ा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूर किया. स्वामी ओमवेश ने जनपद बिजनौर के शहर चांदपुर में बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग की, जो स्वीकार की गई.
