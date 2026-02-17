ETV Bharat / state

लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर बनेगा अंडरपास, जानिये किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों की सिफारिश पर 100 बड़े प्रोजेक्ट पास हो गए हैं. ये प्रोजेक्ट राज्य के विकास को नई गति देने वाले हैं. इनमें सड़कें, पुल, मेडिकल कॉलेज, बांध और कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. विधानसभा के बजट सदन में विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जरूरतों को रखा और सदन ने इन्हें मंजूरी दे दी.









इस दौरान लखनऊ में एक खास प्रोजेक्ट की मंजूरी ने सबका ध्यान खींचा है. लखनऊ के पॉलीटेक्निक चौराहे पर अंडरपास बनाया जाएगा. यह अंडरपास एचएएल के सामने से पॉलीटेक्निक चौराहा पार कर वेब सिनेमा तक जाएगा. लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने बताया कि यहां रोजाना भारी जाम लगता है. अंडरपास बनने से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और लोगों का समय बचेगा. जिसे सदन ने पास कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि लम्बे समय से इस प्रोजेक्ट की मांग की जा रही थी.

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सभी प्रोजेक्ट सदन में चर्चा के बाद पास हुए. विधायकों की ये सिफारिशें जनता की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर आधारित हैं. सरकार अब इन प्रोजेक्ट्स को जल्द अमल में लाने की तैयारी कर रही है. इससे रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी तथा यातायात सुगम बनेगा. विधानसभा अध्यक्ष और सरकार ने विधायकों की इन सकारात्मक सिफारिशों की सराहना की है. यह कदम प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है.



