शिमला की सड़कों से हटेगा तारों का जाल, 146 करोड़ की भूमिगत परियोजना से बदलेगी शहर की तस्वीर
छोटा शिमला से विली पार्क तक भूमिगत होगी बिजली, इंटरनेट और अन्य यूटिलिटी लाइनें, पहले चरण का काम पूरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 3:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ऐतिहासिक पहचान पर दाग लगा रहे बिजली, केबल और दूरसंचार की तारों के जाल से अब शहर को मुक्ति दिलाने की तैयारी है. करीब 146.34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों और ऐतिहासिक क्षेत्रों में बिजली सहित अन्य सेवाओं की लाइनें जमीन के नीचे बिछाई जाएंगी. परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में शिमला के व्यस्त लोअर बाजार क्षेत्र को शामिल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.
बर्फबारी और बंदरों के आतंक से नुकसान
शहर में लंबे समय से बिजली और संचार की तारों का बेतरतीब जाल सुरक्षा के साथ-साथ शिमला की खूबसूरती के लिए भी चुनौती बना हुआ है. खासकर बर्फबारी के दौरान तारों के टूटने और बंदरों के कारण तारों को नुकसान पहुंचने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आती है. भूमिगत व्यवस्था विकसित होने से इन परेशानियों को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद चयनित क्षेत्रों में बिजली के खंभे हटाने और सड़कों के ऊपर लटकते तारों से छुटकारा मिलने की उम्मीद है.
यहां बिछीं अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट
अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना का काम छोटा शिमला स्थित राहत होटल से शुरू किया गया. पहले चरण में राहत होटल से ओक ओवर, ओक ओवर से लिफ्ट और ओक ओवर से राजभवन तक बिजली की तारों को भूमिगत करने का काम पूरा किया जा चुका है. अब योजना को आगे बढ़ाते हुए चौड़ा मैदान स्थित विली पार्क तक ले जाने का लक्ष्य है. परियोजना के तहत सड़कों के किनारे खड़े बिजली के खंभों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है. इस व्यवस्था में बिजली, केबल और फाइबर नेटवर्क के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं. जलापूर्ति की पाइपलाइन को भी भूमिगत डक्ट में शामिल करने की योजना है. इससे अलग-अलग सेवाओं की लाइनें एक व्यवस्थित प्रणाली के जरिए गुजर सकेंगी और सड़क के ऊपर तारों का फैलाव कम होगा.
"हम सालों से क्षेत्र में तारों का जाल बढ़ते हुए देख रहे हैं. समय के साथ ये व्यवस्था ज्यादा उलझी और असुरक्षित नजर आने लगी है. ऐसे में भूमिगत यूटिलिटी डक्ट की योजना शहरवासियों के लिए राहत देने वाला कदम साबित हो सकती है." - आशा सूद, लोअर बाजार निवासी
लोअर बाजार में काम से पहले होगा सर्वे
परियोजना के दूसरे चरण में शेर-ए-पंजाब से लोअर बाजार तक बिजली की तारों को भूमिगत करने का प्रस्ताव है. हालांकि, इस हिस्से में काम शुरू करने से पहले सर्वे किया जाएगा. लोअर बाजार की सड़कें संकरी हैं और यहां पैदल चलने वालों के साथ दुकानों और अन्य गतिविधियों का लगातार दबाव रहता है. ऐसे में सड़क की खुदाई और भूमिगत डक्ट का निर्माण चुनौतीपूर्ण होगा. स्मार्ट सिटी मिशन के दौरान भी मॉल रोड और लोअर बाजार में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट विकसित करने की योजना पर विचार किया गया था, लेकिन सर्वे के बाद इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका. इसके बाद करीब दो साल पहले नगर निगम ने इस परियोजना को नए सिरे से तैयार किया. मेयर सुरेंद्र चौहान ने सीएम सुक्खू के सामने मामला उठाया, जिसके बाद परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल हुई. वर्तमान में इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी की ओर से किया जा रहा है.
"अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है. दूसरे चरण में शेर-ए-पंजाब से लोअर बाजार तक काम करने की संभावनाओं का सर्वे किया जाएगा." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला
रोड के नीचे तैयार हो रहा आधुनिक नेटवर्क
शिमला की ऐतिहासिक पहचान और खूबसूरती पर बिजली व दूरसंचार की उलझी तारों का बोझ अब कम होने की उम्मीद है. मॉल रोड के नीचे बन रहा भूमिगत यूटिलिटी डक्ट भविष्य में शहर की सूरत बदलने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है. इस आधुनिक ढांचे के जरिए विभिन्न सेवाओं की लाइनें भूमिगत व्यवस्थित करने की राह खुलेगी. खास बात यह है कि जिस माल रोड पर हर दिन पर्यटकों की चहल-पहल रहती है, उसके नीचे आधुनिक तकनीक से भविष्य के शहरी बुनियादी ढांचे की नींव रखी जा रही है.
प्रोजेक्ट को लेकर सीएम की विशेष रुचि
नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शिमला के अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट प्रोजेक्ट में विशेष रुचि है, जिसके चलते प्रोजेक्ट को रफ्तार मिली है. शहर के लिए अहम इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री चरणबद्ध तरीके से नगर निगम को धनराशि उपलब्ध करवाते रहे हैं. यही नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं कई बार निर्माण कार्य का जायजा ले चुके हैं और लगातार इसकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि परियोजना को तय समय में पूरा कर शिमला को बेतरतीब तारों और केबलों के जाल से मुक्ति दिलाई जा सके.
"मुख्यमंत्री की इस परियोजना में विशेष रुचि है और पूरे शहर में भूमिगत यूटिलिटी व्यवस्था विकसित करने की सोच है. हालांकि, शिमला की भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण संबंधी चुनौतियों को देखते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना होगा. निर्माण के दौरान खुदाई के कारण नगर निगम प्रशासन को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन परियोजना पूरी होने पर शहर को तारों के जाल से राहत मिलेगी और पर्यटन नगरी की सुंदरता बढ़ाने में मदद मिलेगी." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला
सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित, लगेंगे CCTV कैमरे
मेयर ने बताया कि पहले चरण का काम पूरा होने के बाद छोटा शिमला स्थित राहत होटल से लिफ्ट तक चयनित स्थानों का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है. यहां लोगों के बैठने के लिए जगह विकसित करने की योजना है. यानी भूमिगत तारों की व्यवस्था के साथ सड़क किनारे के सार्वजनिक स्थानों को भी बेहतर बनाने पर जोर रहेगा. भूमिगत डक्ट की सुरक्षा के लिए छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी है, ताकि इसकी निगरानी की जा सके.
यूटिलिटी सेवाओं के लिए वसूला जाएगा शुल्क
मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों की यूटिलिटी सेवाओं को इसी व्यवस्था के जरिए संचालित करने का लक्ष्य है. नगर निगम शिमला प्रशासन की योजना है कि संबंधित क्षेत्रों में किसी भी संस्था को खुले में तारें बिछाने की अनुमति न दी जाए. बिजली विभाग और पेयजल कंपनी को छोड़कर निजी संस्थानों से डक्ट के इस्तेमाल के लिए निर्धारित शुल्क लेने का भी प्रस्ताव है.
पहाड़ी शहर में आसान नहीं भूमिगत नेटवर्क बिछाना
शिमला में इस तरह की परियोजना को पूरा करना आसान नहीं है. शहर की ढलानदार सड़कों, सीमित जगह, पैदल यातायात और गाड़ियों की आवाजाही के बीच खुदाई करना अपने आप में चुनौती है. इसके अलावा पानी की पाइपलाइनों को मुख्य भंडारण टैंकों से जोड़ने और आगे अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने वाली व्यवस्था को डक्ट में समायोजित करना भी जटिल काम है. मौसम की सीमाओं के कारण निर्माण कार्य की गति भी प्रभावित हो सकती है. हालांकि, परियोजना पूरी होने पर बिजली और संचार की तारों के टूटने से होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है. सर्दियों और बर्फबारी के दौरान आपूर्ति बाधित होने की आशंका घटने के साथ ऐतिहासिक शहर का दृश्य भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगा.
"शिमला के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है. खंभों पर लटकती तारें शहर की सुंदरता को प्रभावित करती हैं. बर्फबारी और बंदरों के कारण तारों को नुकसान पहुंचने की समस्या भी बनी रहती है. सरकार इस योजना का प्रमुख सड़कों के साथ वार्ड स्तर तक विस्तार करे." - मनीष ठाकुर, स्थानीय निवासी