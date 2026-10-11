ETV Bharat / state

शिमला की सड़कों से हटेगा तारों का जाल, 146 करोड़ की भूमिगत परियोजना से बदलेगी शहर की तस्वीर

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ऐतिहासिक पहचान पर दाग लगा रहे बिजली, केबल और दूरसंचार की तारों के जाल से अब शहर को मुक्ति दिलाने की तैयारी है. करीब 146.34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों और ऐतिहासिक क्षेत्रों में बिजली सहित अन्य सेवाओं की लाइनें जमीन के नीचे बिछाई जाएंगी. परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में शिमला के व्यस्त लोअर बाजार क्षेत्र को शामिल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

शहर में लंबे समय से बिजली और संचार की तारों का बेतरतीब जाल सुरक्षा के साथ-साथ शिमला की खूबसूरती के लिए भी चुनौती बना हुआ है. खासकर बर्फबारी के दौरान तारों के टूटने और बंदरों के कारण तारों को नुकसान पहुंचने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आती है. भूमिगत व्यवस्था विकसित होने से इन परेशानियों को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद चयनित क्षेत्रों में बिजली के खंभे हटाने और सड़कों के ऊपर लटकते तारों से छुटकारा मिलने की उम्मीद है.

अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना (ETV Bharat)

यहां बिछीं अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट

अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना का काम छोटा शिमला स्थित राहत होटल से शुरू किया गया. पहले चरण में राहत होटल से ओक ओवर, ओक ओवर से लिफ्ट और ओक ओवर से राजभवन तक बिजली की तारों को भूमिगत करने का काम पूरा किया जा चुका है. अब योजना को आगे बढ़ाते हुए चौड़ा मैदान स्थित विली पार्क तक ले जाने का लक्ष्य है. परियोजना के तहत सड़कों के किनारे खड़े बिजली के खंभों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है. इस व्यवस्था में बिजली, केबल और फाइबर नेटवर्क के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं. जलापूर्ति की पाइपलाइन को भी भूमिगत डक्ट में शामिल करने की योजना है. इससे अलग-अलग सेवाओं की लाइनें एक व्यवस्थित प्रणाली के जरिए गुजर सकेंगी और सड़क के ऊपर तारों का फैलाव कम होगा.

"हम सालों से क्षेत्र में तारों का जाल बढ़ते हुए देख रहे हैं. समय के साथ ये व्यवस्था ज्यादा उलझी और असुरक्षित नजर आने लगी है. ऐसे में भूमिगत यूटिलिटी डक्ट की योजना शहरवासियों के लिए राहत देने वाला कदम साबित हो सकती है." - आशा सूद, लोअर बाजार निवासी

लोअर बाजार में काम से पहले होगा सर्वे

परियोजना के दूसरे चरण में शेर-ए-पंजाब से लोअर बाजार तक बिजली की तारों को भूमिगत करने का प्रस्ताव है. हालांकि, इस हिस्से में काम शुरू करने से पहले सर्वे किया जाएगा. लोअर बाजार की सड़कें संकरी हैं और यहां पैदल चलने वालों के साथ दुकानों और अन्य गतिविधियों का लगातार दबाव रहता है. ऐसे में सड़क की खुदाई और भूमिगत डक्ट का निर्माण चुनौतीपूर्ण होगा. स्मार्ट सिटी मिशन के दौरान भी मॉल रोड और लोअर बाजार में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट विकसित करने की योजना पर विचार किया गया था, लेकिन सर्वे के बाद इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका. इसके बाद करीब दो साल पहले नगर निगम ने इस परियोजना को नए सिरे से तैयार किया. मेयर सुरेंद्र चौहान ने सीएम सुक्खू के सामने मामला उठाया, जिसके बाद परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल हुई. वर्तमान में इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी की ओर से किया जा रहा है.

"अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है. दूसरे चरण में शेर-ए-पंजाब से लोअर बाजार तक काम करने की संभावनाओं का सर्वे किया जाएगा." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

रोड के नीचे तैयार हो रहा आधुनिक नेटवर्क

शिमला की ऐतिहासिक पहचान और खूबसूरती पर बिजली व दूरसंचार की उलझी तारों का बोझ अब कम होने की उम्मीद है. मॉल रोड के नीचे बन रहा भूमिगत यूटिलिटी डक्ट भविष्य में शहर की सूरत बदलने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है. इस आधुनिक ढांचे के जरिए विभिन्न सेवाओं की लाइनें भूमिगत व्यवस्थित करने की राह खुलेगी. खास बात यह है कि जिस माल रोड पर हर दिन पर्यटकों की चहल-पहल रहती है, उसके नीचे आधुनिक तकनीक से भविष्य के शहरी बुनियादी ढांचे की नींव रखी जा रही है.