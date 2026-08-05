बस्तर दशहरा 2026 : अंडरग्राउंड बिजली व्यवस्था अब भी अधूरी, क्या आयोजन से पहले होगी पूरी
बस्तर दशहरा से पहले एक बार फिर लोगों को बिजली विभाग के अधूरे कामों के पूरा होने का इंतजार है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 7:24 PM IST
जगदलपुर : विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में मुख्य आकर्षण के केंद्र रथ परिक्रमा से जुड़ा अंडरग्राउंड बिजली प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है. 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से शुरू हुआ काम 2 साल बीतने के बावजूद पूरा नहीं हो सका. इस परियोजना का उद्देश्य दशहरे पर्व में अंधेरे में होने वाले रथ परिक्रमा को रौशनी में तब्दील करना था, ताकि अंधेरे में किसी प्रकार का कोई हादसा न हो. क्योंकि रथ परिक्रमा के दौरान मार्ग के सभी बिजली लाइनों बंद कर दिया जाता था,क्योंकि चालू लाइन में टकराने से हादसा हो सकता था.
सीएसईबी कई प्रोजक्ट पर कर रहा काम
CSEB के प्रोजेक्ट मैनेजर सलीम खान का कहना है कि दशहरा पर्व के दौरान पर्याप्त रौशनी में रथ परिक्रमा हो सके. इसके लिए 4 करोड़ 40 लाख की लागत से एक परियोजना तैयार हुई. जिसमें 5 किलोमीटर एलटी लाइन, 720 मीटर 11 केवी लाइन और रथ मार्ग में आने वाले चार ट्रांसफार्मरों को हटाने का काम शामिल था.
11 केवी लाइन का काम पूरा हो चुका है.एलटी लाइन का अधिकांश कार्य भी खत्म हो गया है. अब केवल रास्ते की दुकानों के सर्विस वायर शिफ्टिंग का काम बचा है. इसके लिए शटडाउन की जरूरत पड़ती है. लेकिन लगातार जगदलपुर में केंद्रीय मंत्रियों और अन्य वीआईपी दौरों के कारण शटडाउन नहीं मिल पाया. इसी वजह से काम में देरी हुई है - सलीम खान, प्रोजेक्ट मैनेजर
अंडरग्राउंड बिजली व्यवस्था को लेकर अधिकारी का दावा है कि पूरा काम 15 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाएगा.लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस साल बस्तर दशहरे में रथ बिना बिजली बंद किए निकलेगा या फिर पिछले दो वर्षों की तरह लोगों को एक और अधूरे वादे का इंतजार करना पड़ेगा.
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