अंडरग्राउंड मेट्रो से आधे इंदौर में गहरा सकता है भीषण जल संकट, कैसे निकलेगा हल

इंदौर में भूजल का प्रवाह जिस दिशा में है उसके बीच में ही अंडरग्राउंड मेट्रो की टनल बनाई जा रही है. भविष्य में शहर का आधा हिस्सा भूजल के प्रवाह से हो सकता है वंचित.

अंडरग्राउंड मेट्रो इंदौर
Published : March 12, 2026 at 8:45 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 9:00 PM IST

इंदौर: भविष्य के सिटी ट्रांसपोर्ट के रूप में स्थापित की जा रही मेट्रो रेल सेवा इंदौर में भूमिगत जल के लिए खतरा बन सकती है. दरअसल शहर में भूजल का प्रवाह जिस दिशा में है उसके बीच में ही अंडरग्राउंड मेट्रो की टनल बनाए जाने से भविष्य में शहर का आधा हिस्सा भूजल के प्रवाह से वंचित हो सकता है.

दरअसल इंदौर में सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन तक ओपन एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो जाने के बाद अब अंडरग्राउंड कॉरिडोर खोदने की तैयारी हो गई है. फिलहाल एयरपोर्ट क्षेत्र और नगर निगम के पास शासकीय स्कूल परिसर से खुदाई शुरू होगी. यहां टीबीएम मशीन (टनल बोरिंग मशीन) के लिए शाफ्ट तैयार किए गए हैं. इसके अलावा एक अन्य मशीन एयरपोर्ट से बड़ा गणपति और मल्हारगंज क्षेत्र की दिशा में सुरंग बनाएगी.

इंदौर में गहरा सकता है भीषण जल संकट (ETV Bharat)

अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जमीन के लगभग 300 से 400 फीट नीचे तैयार होगी सुरंग

इन मशीनों की मदद से जमीन के लगभग 300 से 400 फीट नीचे सुरंग तैयार होगी. फिलहाल सुरंग तैयार करने का काम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड ने टाटा समूह और उसकी सहयोगी कंपनी को 2290 करोड़ रुपए के ठेके पर सौंपा है. जिसमें शहर के बंगाली चौराहे से हाई कोर्ट तक मेट्रो को अंडरग्राउंड बनाने का काम है. फिलहाल रेडिसन से बंगाली चौराहे तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण चल रहा है. जबकि इसके आगे का हिस्सा यहां से अंडरग्राउंड होगा जो करीब 10 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड ट्रैक होगा.

अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई को लेकर अब इसलिए भी चिंता व्यक्त की जा रही है क्योंकि शहर में भूजल का बहाव पूर्वी क्षेत्र के देवगुराडिया से पश्चिम की ओर मौजूद यशवंत सागर तालाब की ओर है. जिसमें 100 फीट का ढलान है. चिंताजनक बात यह है कि भूजल का बहाव क्षेत्र 300 से 400 फीट है. इसी गहराई में अंडरग्राउंड मेट्रो की टनल तैयार होनी है. यह टनल शहर के बंगाली स्क्वायर क्षेत्र से एमजी रोड तक बनेगी जिसके कारण भूजल का प्रवाह क्षेत्र दो हिस्सों में बँट जाएगा.

इंदौर के व्हिसल ब्लोअर किशोर कोटवानी ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर की है याचिका

ऐसी स्थिति में शहर के उत्तर क्षेत्र में बहने वाला भूमि का जल टनल के कारण बाधित हो जाएगा, जिससे भविष्य में उत्तरी इंदौर में भूजल का स्तर प्रभावित हो सकता है. इसको लेकर इंदौर के व्हिसल ब्लोअर किशोर कोटवानी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि भूजल के बहाव क्षेत्र को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट देने से इंदौर में भविष्य में भीषण जल संकट के हालात बनेंगे. लेकिन यह बात अभी कोई समझने को तैयार नहीं है. इसलिए उन्होंने इस मामले में याचिका दायर की है. जिसमें 17 अप्रैल को राज्य शासन और मेट्रो रेल प्रबंधन को हाई कोर्ट में जवाब देना है.

इंदौर में देव गुराडिया से कबीर खेड़ी तक तक भूजल का 300 फीट है गहरा ढाल

किशोर कोडवानी के अलावा मल्हारगंज के समाजसेवी एवं वरिष्ठ नागरिक शेखर गिरी का कहना है कि इंदौर में देव गुराडिया से कबीर खेड़ी तक तक भूजल का 300 फीट गहरा ढाल है. इसी ढाल में पानी की जल संरचनाएं बहती हैं. इन्हीं जल संरचनाओं का पानी शहर में खोदे गए बोरिंग के जरिए आम लोगों तक पहुंचता है लेकिन यदि इसी गहराई में मेट्रो रेल कंपनी ने टनल बोरिंग मशीन के जरिए खुदाई की तो यह सभी जल संरचनाएं ध्वस्त होने के बाद बंद हो जाएगी.

जिन-जिन इलाकों से मेट्रो निकलेगी उन इलाकों में भविष्य में भूजल संकट गहराएगा

ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के अधिकांश बोरिंग या तो टूट जाएंगे या फिर सूख जाएंगे. उन्होंने बताया इंदौर की भूमिगत जल की भौगोलिक स्थिति और वास्तु कुछ ऐसा है कि शहर के राऊ और महू इलाके में जब बारिश होती है तो वहां के बारिश से यशवंत सागर जलाशय का जलस्तर बढ़ता है. लेकिन यदि इसी गहराई में सुरंग बनाई गई तो पानी की झिर अथवा नसें कट जाएंगी और जिन-जिन इलाकों से मेट्रो निकलेगी उन इलाकों में भविष्य में भूजल संकट गहराएगा.

उन्होंने बताया इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में भी दायर की गई है जिस पर सुनवाई होना बाकी है. इधर इस मामले में मेट्रो रेल प्रबंधन फिलहाल कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है. मेट्रो रेल के अधिकारियों का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मेट्रो रेल प्रबंधन हाई कोर्ट में जल्द ही अपना जवाब प्रस्तुत करेगा.

