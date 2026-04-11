ETV Bharat / state

नक्सलियों का अंडरग्राउंड ठिकाना काकुर के जंगल में ध्वस्त, छिपने के लिए नक्सली कर रहे थे बंकर का इस्तेमाल

नक्सलियों का अंडरग्राउंड ठिकाना ( ETV Bharat )