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नक्सलियों का अंडरग्राउंड ठिकाना काकुर के जंगल में ध्वस्त, छिपने के लिए नक्सली कर रहे थे बंकर का इस्तेमाल

नक्सलियों का अंडरग्राउंड ठिकाना काकुर के जंगल में ध्वस्त, छिपने के लिए नक्सली कर रहे थे इस्तेमाल

HIDEOUT OF NAXALITES DESTROYED
नक्सलियों का अंडरग्राउंड ठिकाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: एंटी नक्सल अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी. थाना सोनपुर क्षेत्र के काकुर इलाके में नक्सलियों द्वारा बनाए गए एक गुप्त भूमिगत ठिकाने को सुरक्षाबलों ने खोजकर ध्वस्त कर दिया. नारायणपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, काकुर क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा कैंप के आसपास नियमित सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जवानों को जंगल के भीतर नक्सलियों द्वारा निर्मित एक अंडरग्राउंड हाउस का पता चला. यह ठिकाना पूरी तरह जमीन के नीचे बनाया गया था, जिसे इस तरह छिपाया गया था कि सामान्य नजर से इसे पहचान पाना बेहद मुश्किल था.

माओवादियों का बनाया बंकर ध्वस्त

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इस भूमिगत संरचना का इस्तेमाल नक्सली छिपने, गुप्त बैठक करने और अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए करते थे.
सुरक्षा बलों ने बिना देर किए मौके पर ही कार्रवाई करते हुए इस ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस दौरान क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया, ताकि आसपास किसी भी प्रकार के आईईडी या अन्य विस्फोटक सामग्री का खतरा न रह जाए.

नक्सलियों का अंडरग्राउंड ठिकाना (ETV Bharat)

छिपने और बैठकों के लिए नक्सली करते थे इसका इस्तेमाल

नारायणपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों द्वारा इस तरह के छिपे हुए ठिकाने जंगलों में बनाकर लंबे समय तक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन लगातार चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के चलते अब ऐसे ठिकाने उजागर हो रहे हैं. पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि अब नक्सलियों के लिए जंगलों में सुरक्षित ठिकाने बनाना आसान नहीं रह गया है. लगातार सर्चिंग और ऑपरेशन के जरिए सुरक्षाबल न केवल नक्सल नेटवर्क को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं.

31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे का हुआ था ऐलान

शासन की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि अब हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली छत्तीसगढ़ में नहीं बचे हैं. जो गिने चुने नक्सली हैं वो हथियार से लैस नहीं है. बीते दिनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा भी था कि बचे हुए नक्सली जल्द समर्पण कर देंगे. अगर नहीं हुआ तो फोर्स अपना काम करेगी.

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