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ETV Bharat का बड़ा असर: काशी में अब नहीं होगा बिजली से 'काल का खेल', पहली बार बनेंगे शॉक-प्रूफ केबिन

लापरवाही की खबर देख खुली नींद: ईटीवी भारत ने 8 जुलाई को लापरवाही और प्रशासनिक दावों की हकीकत बयां करने का काम किया. रियलिटी चेक स्टोरी में खुले पड़े बिजली के अंडरग्राउंड पैनल, जर्जर बिजली के खंभे और जर्जर तारों के कारण हो रहे हादसे की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया था.

वाराणसी: काशी में अब बिजली के जानलेवा पैनलों का कायाकल्प किया जा रहा है. भूमिगत बिजली पैनलों को सुंदर और शॉक-प्रूफ केबिन से कवर करने का काम तेजी से किया जा रहा है. ईटीवी भारत की खबर के बाद विभाग जागा है.

ETV Bharat का बड़ा असर (Photo Credit: ETV Bharat)

खबर का असर: ग्राउंड रिपोर्ट के बाद वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम न सिर्फ एक्टिव हुआ, बल्कि ऐसे फायर प्रूफ और शॉक प्रूफ बॉक्स ओपन पैनल को कवर कर रहे हैं, जो सुरक्षित भी हैं और टिकाऊ भी. इतना ही नहीं बाकी जगहों पर भी प्लास्टिक और स्टॉक प्रूफ तरीके से इन्हें सुरक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है. इसके अलावा बाकी खुले पैनल्स को प्लास्टिक और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के खास फ्लेक्स पैनल से कवर किया जा रहा है, ताकि इनको सुरक्षित तरीके से ढका जा सके और कोई इसके चपेट में ना आए.

इको-फ्रेंडली और फायर-प्रूफ केबिन (Photo Credit: ETV Bharat)

यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंडरग्राउंड बिजली के जितने भी खुले पैनल हैं. उनको कवर करने के लिए इको फ्रेंडली फायर प्रूफ और शॉक प्रूफ केबिन बनाए जा रहे हैं. यह केबिन विश्वनाथ मंदिर परिषद और उसके आसपास के जितने भी पैनल हैं उनको कवर करने के लिए लगाया जा रहा है. इन पर पानी का और आग का कोई असर नहीं पड़ता है. जिसकी वजह से यह सुरक्षित और करंट रोकने में भी सक्षम होते हैं.- अनिल कुमार वर्मा, चीफ इंजीनियर, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम

स्थानीय लोगों में खुशी: सर्वे करवाने के बाद लगभग 300 से ज्यादा पैनल्स के ढक्कन भी फिर से नए सिरे से बनवाकर लगवाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इनको सुरक्षित रखा जाए और बारिश के सीजन में यह जानलेवा खतरनाक साबित ना हो. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के इस प्रयास के बाद लोगों में भी खुशी है.

पहली बार शॉक-प्रूफ केबिन की व्यवस्था (Photo Credit: ETV Bharat)

अब इनको कवर करने की कवायद शुरू हुई है, जिससे यह सुंदर भी दिख रहे हैं और सुरक्षित भी हो गए हैं.- विकास, स्थानीय निवासी

दरअसल वाराणसी में अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग और खुले पड़े बिजली के पैनल हर साल जानलेवा साबित होते हैं. इस बार भी इसकी चपेट में आने से एक बेजुबान गौ माता की मौत हुई, लेकिन जर्जर बिजली के खंभे गिरने के पहले गाय की मौत ने 28 स्कूली बच्चों की जिंदगी बचाई. जिसे ईटीवी भारत ने रियलिटी चेक के जरिए बहुत प्रमुखता से पब्लिश किया. इसमें शहर के अधिकांश खास तौर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्र में खुले पड़े बिजली के पैनल और बिजली के खतरनाक तारों का रियलिटी चेक भी किया गया. जिसके बाद विभाग की नींद टूटी और अब इनको कवर करने के साथ सुंदर दिखने की कवायद की जा रही है.

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