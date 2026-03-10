ETV Bharat / state

'हिमाचल में NEP-2020 के अनुरूप स्नातक पाठयक्रम होंगे शुरू, 389 पदों पर शिक्षकों की भर्ती'

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि, "राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को एनईपी-2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप बनाना आवश्यक है. स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है. अब इसे स्नातक स्तर पर लागू करने से छात्रों को अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को तकनीकी मूल्यांकन, स्पॉट मूल्यांकन और मजबूत आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं. इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय 30 दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे, जिससे परिणामों की घोषणा में अनावश्यक विलंब नहीं होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी. "

शिमला: हिमाचल में नए सत्र यानी 2026-27 में NEP-2020 के अनुरूप पढ़ाई होने वाली है. इस बाबत प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और शिक्षाविदों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में एनईपी-2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 389 पद भरने की तैयारी में है. इस संबंध में प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है. कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्थागत परिणाम सुधारने के लिए आंतरिक रैंकिंग प्रणाली शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

सरकार कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए तैयार है, ताकि वे विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन कर सकें और ऐसे कार्यक्रम शुरू कर सकें जो छात्रों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक हों.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, यदि NEP के तहत सेमेस्टर प्रणाली और आंतरिक मूल्यांकन को तुरंत पूरी तरह लागू करना संभव न हो, तो प्रारंभिक चरण में कम से कम 50 फीसदी तक इसे लागू करने का प्रयास किया जाए और धीरे-धीरे इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए. विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वोच्च मंदिर हैं और राज्य सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है. उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियों (GER) के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है.

NCVET ड्यूल स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य बना हिमाचल

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, "वर्तमान राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप बोर्ड को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) से 'ड्यूल कैटेगरी' मान्यता प्राप्त हुई है. इस उपलब्धि के साथ हिमाचल, आंध्र प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जिसे अवॉर्डिंग बॉडी (AB) और असेसमेंट एजेंसी (AA) दोनों के रूप में मान्यता मिली है. यह उपलब्धि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस मान्यता के साथ अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन स्वयं कर सकेगा."

स्कूलों में बागवानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, इस नई व्यवस्था के तहत पहला प्रमुख कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में बागवानी विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश को 'फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया' के रूप में जाना जाता है और यह पाठ्यक्रम राज्य की कृषि और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में सहायक होगा. इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को बागवानी प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक और जैविक खेती से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे राज्य के सेब और अन्य फल उत्पादन से जुड़े उद्योग को भी कुशल युवा कार्यबल उपलब्ध होगा और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

