ETV Bharat / state

योगी सरकार में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर, पॉवर सप्लाई में आया सुधार

ऊर्जा विभाग के बिजली चोरी के खिलाफ चलाए अभियान से बिजली चोरों को एहसास हो गया है कि यूपी में बिजली चोरी करना आसान नहीं.

electricity theft in Uttar Pradesh
यूपी में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में बिजली चोर बिजली चोरी करने से डरने लगे हैं. यही कारण है कि वितरण हानियां काफी घट गई हैं. इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार हुआ है.

ऊर्जा विभाग की तरफ से बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का ही नतीजा है कि अब बिजली चोरों को एहसास हो गया है कि बिजली चोरी करना आसान नहीं. ऐसे में अवैध कनेक्शन के बजाय लोग अब वैध कनेक्शन लेकर बिजली जला रहे हैं. हालांकि अभी वितरण हानियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं फिर भी घटी ज़रूर हैं.

electricity theft in Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर. (ईटीवी भारत)

वर्ष 2020-21 में 20.63 प्रतिशत रही वितरण हानि वर्ष 2025-26 में घटकर 13.04 प्रतिशत रह गई. इसी अवधि में एटीएंडसी हानि भी 31.19 प्रतिशत से घटकर 17.83 प्रतिशत पर आ गई.

कृषि फीडरों को छोड़कर प्रदेश में फीडरों की संख्या 18,351 से बढ़कर 21,463 हो गई है. इनमें लाभकारी फीडरों की संख्या 5,772 से बढ़कर 8,104 पहुंच गई. इसमें 2,332 अतिरिक्त फीडर लाभकारी श्रेणी में आए हैं. लाभकारी फीडरों की हिस्सेदारी भी 31 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई है.

डिस्कॉमवार प्रदर्शन में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम 53 प्रतिशत लाभकारी फीडरों के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा.

केस्को 39 प्रतिशत, दक्षिणांचल और मध्यांचल 37-37 प्रतिशत और पूर्वांचल 22 प्रतिशत पर रहा.

ये आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक कुशल, जवाबदेह और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार सुधार हुआ है.

electricity theft in Uttar Pradesh
यूपी में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर. (ईटीवी भारत)

योगी सरकार के नेतृत्व में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए लागू हाई लॉस क्लस्टर मॉडल के तहत प्रदेश में 703 क्लस्टर, 1703 फीडर, 42.21 लाख उपभोक्ता और 76,839 वितरण ट्रांसफार्मरों को कवर किया गया. यह कुल उपभोक्ताओं का करीब 11 प्रतिशत है.

अभियान के तहत 654 करोड़ 31 लाख रुपये की बकाया वसूली की गई है, जबकि 1,01,548 नए बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं. दक्षिणांचल डिस्कॉम में भी सुधार हुआ. यहां वितरण हानि 25.64 प्रतिशत से घटकर 14.78 प्रतिशत और एटीएंडसी हानि 31.03 प्रतिशत से घटकर 19.57 प्रतिशत रह गई.

थ्रू-रेट 3.65 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 4.06 रुपये हो गया. दक्षिणांचल में वर्ष 2025-26 में 105 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक 155 करोड़ रुपये की वसूली की गई.

हाई लॉस फीडरों पर कार्रवाई का असर

तालबेहट टाउन-2 ललितपुर में एटीएंडसी हानि 63 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत, मणिकापुर सीरी कासगंज में 87 से 53 प्रतिशत और राल मथुरा में 83.62 से 47.82 प्रतिशत तक आ गई.

आगरा, मथुरा, चित्रकूट, राठ और कोसी के टॉप-10 हाई लॉस फीडरों का घाटा 22.53 करोड़ से घटकर 17.89 करोड़ रुपये रह गया, जो करीब 21 प्रतिशत की कमी है.

electricity theft in Uttar Pradesh
पॉवर चोरी से बढ़ता था संकट. (ईटीवी भारत)

फीडर स्तर पर मॉनिटरिंग से बढ़ा वित्तीय अनुशासन

अधिकारियों के अनुसार, यह सुधार योगी सरकार और यूपीपीसीएल अध्यक्ष के मार्गदर्शन और लगातार मॉनिटरिंग का परिणाम है. फीडर स्तर पर दैनिक समीक्षा, डेटा आधारित निगरानी और फील्ड अधिकारियों की ज़वाबदेही तय किए जाने से विद्युत विभाग में वित्तीय अनुशासन मज़बूत हुआ है और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल का कहना है कि लगातार कार्रवाई होने और निगरानी रखे जाने के चलते वितरण हानियां और एटीएंडसी लॉस में कमी आई है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में मिला है, वहीं ऊर्जा विभाग का भी घाटा कम हुआ है.

electricity theft in Uttar Pradesh
यूपी में बिजली चोरी घटी, पॉवर सप्लाई में सुधार. (ईटीवी भारत)

क्या होती हैं वितरण हानियां

विद्युत ऊर्जा प्रणाली में वह ऊर्जा का नुकसान है जो बिजली को पावर प्लांट या सब-स्टेशन से उपभोक्ताओं (घरों, उद्योगों आदि) तक पहुंचाने के दौरान होता है. यह ग्रिड में प्रवेश करने वाली कुल बिजली और उपभोक्ताओं के उपभोग व रिकॉर्ड की गई बिजली के बीच का अंतर है.

क्या होता है एटीएंडसी लॉस

बिजली वितरण कंपनियों से बिजली की आपूर्ति और उसके बदले मिलने वाले राजस्व के बीच का कुल नुकसान एटीएंडसी लॉस होता है. यह तकनीकी ख़राबी और व्यावसायिक कमियों (बिजली चोरी या बिल न चुकाना) दोनों को मिलाकर मापा जाता है.

electricity theft in Uttar Pradesh
योगी सरकार के कार्यकाल में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार. (ईटीवी भारत)

क्या होता है थ्रू रेट

ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम में थ्रू-रेट वह एवरेज रेट है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी को प्रति यूनिट बिजली बेचने पर एवरेज कितना रेवेन्यू मिल रहा है. इसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि बिजली वितरण कंपनी को सभी श्रेणियों (घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक) से मिलाकर प्रति यूनिट वास्तव में औसतन कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं.

TAGGED:

POWER THEFT
बिजली चोरी
योगी सरकार में बिजली चोर डरे
ELECTRICITY THEFT IN UTTAR PRADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.