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योगी सरकार में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर, पॉवर सप्लाई में आया सुधार

यूपी में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में बिजली चोर बिजली चोरी करने से डरने लगे हैं. यही कारण है कि वितरण हानियां काफी घट गई हैं. इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार हुआ है. ऊर्जा विभाग की तरफ से बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का ही नतीजा है कि अब बिजली चोरों को एहसास हो गया है कि बिजली चोरी करना आसान नहीं. ऐसे में अवैध कनेक्शन के बजाय लोग अब वैध कनेक्शन लेकर बिजली जला रहे हैं. हालांकि अभी वितरण हानियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं फिर भी घटी ज़रूर हैं. उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर. (ईटीवी भारत) वर्ष 2020-21 में 20.63 प्रतिशत रही वितरण हानि वर्ष 2025-26 में घटकर 13.04 प्रतिशत रह गई. इसी अवधि में एटीएंडसी हानि भी 31.19 प्रतिशत से घटकर 17.83 प्रतिशत पर आ गई. कृषि फीडरों को छोड़कर प्रदेश में फीडरों की संख्या 18,351 से बढ़कर 21,463 हो गई है. इनमें लाभकारी फीडरों की संख्या 5,772 से बढ़कर 8,104 पहुंच गई. इसमें 2,332 अतिरिक्त फीडर लाभकारी श्रेणी में आए हैं. लाभकारी फीडरों की हिस्सेदारी भी 31 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई है. डिस्कॉमवार प्रदर्शन में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम 53 प्रतिशत लाभकारी फीडरों के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा. केस्को 39 प्रतिशत, दक्षिणांचल और मध्यांचल 37-37 प्रतिशत और पूर्वांचल 22 प्रतिशत पर रहा. ये आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक कुशल, जवाबदेह और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार सुधार हुआ है. यूपी में बिजली चोरी करने से डरने लगे बिजली चोर. (ईटीवी भारत) योगी सरकार के नेतृत्व में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए लागू हाई लॉस क्लस्टर मॉडल के तहत प्रदेश में 703 क्लस्टर, 1703 फीडर, 42.21 लाख उपभोक्ता और 76,839 वितरण ट्रांसफार्मरों को कवर किया गया. यह कुल उपभोक्ताओं का करीब 11 प्रतिशत है. अभियान के तहत 654 करोड़ 31 लाख रुपये की बकाया वसूली की गई है, जबकि 1,01,548 नए बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं. दक्षिणांचल डिस्कॉम में भी सुधार हुआ. यहां वितरण हानि 25.64 प्रतिशत से घटकर 14.78 प्रतिशत और एटीएंडसी हानि 31.03 प्रतिशत से घटकर 19.57 प्रतिशत रह गई.