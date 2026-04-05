इंतजारशास्त्र सीरीज : अब तक पूछे 14 सवाल, गहलोत बोले- बयानबाजी नहीं, जवाब दे सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र सीरीज के जरिए भजनलाल सरकार पर लगातार उठा रहे हैं सवाल.
Published : April 5, 2026 at 3:37 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र सीरीज के जरिए लगातार प्रदेश की भजनलाल सरकार और भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू कामों और तब बनकर तैयार भवनों को अभी तक भी शुरू नहीं किए जाने को लेकर गहलोत लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
हालांकि, भाजपा नेता और मंत्री भी गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम गहलोत का कहना है कि भाजपा नेता और मंत्री मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. मैंने इंतजारशास्त्र के जरिए जनहित के मुद्दे उठाए हैं. जो काम हमारी सरकार के समय पूरे हो गए थे, राजनीतिक द्वेषता के चलते उनको अभी तक भी शुरू नहीं किया गया. इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है. गहलोत ने अब तक इंतजारशास्त्र सीरीज के चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक जारी किए हैं. चैप्टर 7 से चैप्टर 14 तक गहलोत ने इन मुद्दों पर उठाए सवाल.
इंतजारशास्त्र चैप्टर 7-कोचिंग हब की दुर्दशा: पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार न तो युवाओं को नौकरी दे रही और न ही सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण.भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता से हो रही है. 'प्रताप नगर कोचिंग हब' की दुर्दशा हो रही है. करोड़ों की लागत से बना देश का पहला व्यवस्थित कोचिंग हब धूल फांक रहा है.सरकार त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक 185 करोड़ की अनावश्यक एलिवेटेड रोड थोप रही है. पहले से पर्याप्त कैंपस वाली आईआईटी जोधपुर को जयपुर में बेवजह दिया जा रहा है. कोचिंग हब परिसर,आखिर किसके दबाव में नहीं हो रही कोचिंग संस्थानों की शिफ्टिंग नहीं कर रही है.
इंतज़ारशास्त्र चैप्टर 7— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 29, 2026
भाजपा सरकार न तो युवाओं को नौकरी दे रही और न ही सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण
भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता से हो रही है 'प्रताप नगर कोचिंग हब' की दुर्दशा।
एक तरफ करोड़ों की लागत से बना देश का पहला व्यवस्थित कोचिंग हब धूल फांक रहा है, दूसरी तरफ सरकार… pic.twitter.com/rgCweEF1CG
पढ़ें: अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला, बोले- 'इंतजार शास्त्र' से युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद
'इंतज़ारशास्त्र' - चैप्टर 8— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 30, 2026
भाजपा सरकार का दिव्यांगों के हक पर प्रहार! ♿
क्या गांधी और बाबा आम्टे के नाम से इतनी चिढ़ है कि दिव्यांगों का भविष्य दांव पर लगा दिया?
जयपुर का दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 कमरों में सिमटा है और जोधपुर में काम ठप।
राजनीतिक प्रतिशोध की ये कैसी आग,… pic.twitter.com/WR3xjAMWDD
इंतजारशास्त्र चैप्टर 8-दिव्यांग विश्वविद्यालय: पूर्व सीएम ने एक्स पर पूछा, क्या गांधी और बाबा आम्टे के नाम से इतनी चिढ़ है कि दिव्यांगों का भविष्य दांव पर लगा दिया? जयपुर का दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 कमरों में सिमटा है. जोधपुर में काम ठप है. राजनीतिक प्रतिशोध की ये कैसी आग, जिसमें प्रदेश का विशेष योग्यजन झुलस रहा है? सरकार जवाब दे.
इंतजारशास्त्र चैप्टर 9-RIC गेस्ट हाउस का काम रोका: गहलोत ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो ने जिस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में आयोजन में भाग लिया और इसे सराहा, भाजपा सरकार ने उस RIC के 'गेस्ट हाउस' का काम क्यों रोका? RIC में शानदार आयोजन हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, पर ठहरने के लिए गेस्ट हाउस का बजट रोककर सरकार जनता का पैसा महंगे होटलों पर लुटा रही है. यह कैसी नकारात्मक राजनीति है? क्या यह 2014 की पुनरावृत्ति है जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने RIC का काम रोक दिया था और कांग्रेस सरकार आने पर इसका काम हुआ.
इंतज़ारशास्त्र: चैप्टर-10— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 1, 2026
क्या निजी अस्पतालों की जेब भरने के लिए राजस्थान के सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है?
50 करोड़ की लागत से बना SMS का 'हृदय रोग संस्थान' पूरी तरह बनकर तैयार है, पर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है?
क्या भाजपा सरकार के पास इस तैयार संस्थान का फीता… pic.twitter.com/9rr7zyIuO9
पढ़ें: राठौड़ बोले- गहलोत का 'इंतजार शास्त्र' महज मनोरंजन का जरिया, कांग्रेस में बयानबाजी की राजनीति हावी
इंतजारशास्त्र चैप्टर 10-सरकारी अस्पतालों का मामला उठाया: गहलोत ने एक्स पोस्ट में पूछा कि क्या निजी अस्पतालों की जेब भरने के लिए राजस्थान के सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है? 50 करोड़ की लागत से बना SMS का 'हृदय रोग संस्थान' पूरी तरह बनकर तैयार है, पर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? क्या भाजपा सरकार के पास इस तैयार संस्थान का फीता काटने का भी समय नहीं है? कैसे भाजपा सरकार की राजनीतिक बदले की भावना जनता की जान पर भारी पड़ रही है. सरकार को जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करना चाहिए.
इंतजारशास्त्र चैप्टर 11-गांधी वाटिका की अनदेखी: गहलोत ने गांधी वाटिका म्यूजियम की अनदेखी का मामला उठाया. गहलोत ने लिखा, गांधी वाटिका की अनदेखी पर सरकार की नीयत साफ नहीं है. भाजपा ने हमारे दबाव में म्यूजियम का ताला तो खोल दिया, लेकिन आज इसकी घोर उपेक्षा की जा रही है. क्या भाजपा महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से इतनी भयभीत है कि वह इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचने से रोकना चाहती है? सरकार से मांग है कि स्कूलों/कॉलेजों के लिए यहां शैक्षणिक भ्रमण अनिवार्य हो. विज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से इसका उचित प्रचार-प्रसार हो. गांधीजी के विचारों को दबाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी.
'इंतजारशास्त्र: चैप्टर 12"— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 3, 2026
दिल्ली की कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया की तर्ज पर निर्मित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि प्रदेश के बुद्धिजीवी, लेखक और जनप्रतिनिधि एक साझा… pic.twitter.com/KUPffciPsy
पढ़ें: भाजपा का गहलोत पर पलटवार: श्रवण बगड़ी बोले – 'इंतजार नहीं, हकीकत शास्त्र पर करें बात'
इंतजारशास्त्र चैप्टर 12-कॉन्स्टिट्यूशन की क्लब की उपेक्षा: गहलोत ने कहा कि दिल्ली की कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर निर्मित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि प्रदेश के बुद्धिजीवी, लेखक और जनप्रतिनिधि साझा मंच पर लोकतांत्रिक संवाद कर सकें. मगर अफसोस, भाजपा सरकार की 'बदला लेने की राजनीति' ने इसे उपेक्षा का शिकार बना दिया है.
मेरे सरकार से सीधे सवाल हैं कि निर्माण पूर्ण होने के बाद भी इसे साल भर तक बंद क्यों रखा गया? अब खोलने के बाद भी पारदर्शी सदस्यता प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की जा रही? क्या भाजपा सरकार लोकतांत्रिक चर्चा और संवाद से घबरा रही है? जनता के संसाधनों की इस तरह बर्बादी और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.सरकार जवाब दे.
इंतजारशास्त्र: चैप्टर-13— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 4, 2026
जोधपुर की 'नई सड़क' पर जिस मल्टी-लेवल पार्किंग का काम सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वह आज भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता के कारण अधर में लटका है। इस प्रोजेक्ट की कहानी भाजपा की 'अटकाने और लटकाने' की नीति का जीवंत प्रमाण है:
🛑 2013 में भाजपा सरकार के… pic.twitter.com/ycc7AyhFqn
इंतजारशास्त्र चैप्टर 13-जोधपुर की मल्टी लेवल पार्किंग: गहलोत ने कहा कि जोधपुर की 'नई सड़क' पर जिस मल्टी-लेवल पार्किंग का काम सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वह आज भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता के कारण अधर में लटका है.इस प्रोजेक्ट की कहानी भाजपा की 'अटकाने और लटकाने' की नीति का जीवंत प्रमाण है. 2013 में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही भाजपा ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को 5 सालों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया.
2018 में कांग्रेस सरकार ने काम फिर शुरू कराया, लेकिन 2020-21 में वैश्विक महामारी कोविड के कारण निर्माण की गति प्रभावित हुई. इसके बावजूद हमने हार नहीं मानी और 2022 में फिर काम शुरू किया.दिसंबर, 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होकर जनता के काम आना चाहिए था, तब भी भाजपा सरकार इसका काम पूरा नहीं कर पा रही है. रही-सही कसर 'बजट की कमी' बताकर पूरी कर दी गई, जिससे अब पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण भी अटक गया है. सवाल यह है कि क्या जोधपुर की जनता का हक मारना ही भाजपा का असली एजेंडा है?
पढ़ें:गहलोत 'हकीकत शास्त्र' से दूर, 'इंतजार शास्त्र' से जनता को भ्रमित कर रहे हैं: राठौड़
इंतजारशास्त्र: चैप्टर-14— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 5, 2026
राजस्थान के युवाओं को AI, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने के संकल्प के साथ हमारी सरकार ने जोधपुर में 'राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट' की आधारशिला रखी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस संस्थान का… pic.twitter.com/kKpV8yuBUt
इंतजारशास्त्र चैप्टर 14-राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का काम अटकाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहाराजस्थान के युवाओं को AI, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने के संकल्प के साथ हमारी सरकार ने जोधपुर में 'राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट' की आधारशिला रखी थी. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस संस्थान का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था, उसे आज भाजपा सरकार की उदासीनता ने अधर में लटका दिया है.
पहले केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद इसके लिए 400 करोड़ का फंड देने से इनकार किया. अब राज्य की भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की गति धीमी कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.आखिर भाजपा को प्रदेश की प्रगति और युवाओं के कौशल विकास से क्या आपत्ति है? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित की परियोजनाओं को रोकना प्रदेश को पीछे धकेलने जैसा है.मुख्यमंत्रीजी, इस 'इंतजार' को खत्म कर संस्थान का काम तुरंत पूरा करवाएं, ताकि राजस्थान के युवा बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें.
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