युवाओं के लिए बड़ा मौका: एनीमेशन-VFX-गेमिंग में राज्य स्तर पर ट्रेनिंग, चार जिलों में खुलेंगे स्टूडियो

जयपुर में सेंटर: तपन कुमार ने बताया कि यह प्रोजेक्ट AVGC (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) पॉलिसी के तहत तैयार किया जा रहा है. सबसे पहले इसका सेंटर जयपुर के झालाना स्थित ई-गवर्नेंस बिल्डिंग में तैयार किया जाएगा और प्रोडक्शन हाउस को इसके संचालन का काम सौंपा जाएगा. जयपुर में सफल संचालन के बाद भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी इनोवेशन स्टूडियो विकसित किए जाएंगे.

विभाग के एडिशनल डायरेक्टर तपन कुमार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं, कलाकारों और स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है, ताकि वे एनीमेशन, VFX, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें. इस प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर से शुरू किया जाएगा.

जयपुर: राजस्थान सरकार एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे उभरते क्रिएटिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है. राज्य में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत सरकार इनोवेशन स्टूडियो और अत्याधुनिक प्रोडक्शन हाउस स्थापित करेगी. पहले चरण में यह सुविधाएं प्रदेश के चार जिलों में शुरू करने की तैयारी है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को सौंपी है.

राज्य को फायदा: तपन कुमार के अनुसार, योजना के अनुसार जयपुर में मुख्य प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया जाएगा, जहां हाई-एंड एनीमेशन, पोस्ट-प्रोडक्शन, गेम डिजाइन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण की सुविधाएं होंगी. इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को अपने ही जिले में प्रशिक्षण और प्रोडक्शन का अवसर मिल सकेगा. इसके साथ ही छात्रों और युवाओं के लिए वर्कशॉप, गेम जैम, ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्टार्टअप एक्सेलेरेटर गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी.

प्रोडक्शन हाउस स्किल्ड करेंगे: विभाग का मानना है कि इनोवेशन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस खुलने से राजस्थान में क्रिएटिव इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी और युवा वर्ग को महानगरों की ओर पलायन किए बिना अपने राज्य में ही करियर बनाने का अवसर मिलेगा. खास बात यह है कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे उभरते क्रिएटिव सेक्टर्स से जुड़े और आवेदन करने वाले लोगों को प्रोडक्शन हाउस स्किल सिखाएगा.

बजट में घोषणा: बीते दिन पेश किए गए केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ती क्रिएटर और डिजिटल मीडिया इकॉनमी पर फोकस किया था. उन्होंने बजट में एजुकेशनल संस्थानों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की है, जिसका मकसद शिक्षा को उभरते क्रिएटिव और डिजिटल इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना और स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करियर के लिए तैयार करना है. प्रस्ताव के तहत बजट में मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने की योजना है.

