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मुस्लिम एकता मंच की पहल: अजमेर दरगाह से उठी मांग- गाय को घोषित करो राष्ट्रीय पशु...सर्वसमाज ने निकाली रैली

रैली में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के अलावा सर्वसमाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल थे.

Representatives from all communities gathered in front of the Dargah in Ajmer.
अजमेर में दरगाह के आगे जुटे सर्वसमाज के प्रतिनिधि (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 6:19 PM IST

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अजमेर: मुस्लिम एकता मंच के तत्वावधान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई. सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के साथ सर्वसमाज के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को दरगाह शरीफ के मुख्य द्वार निजाम गेट के सामने से रैली निकाली. निजाम गेट से रैली जुमे की नमाज के बाद निकाली गई.

मुस्लिम एकता मंच के सदस्य नवाब हिदायतुल्लाह एवं पीर सैय्यद नफीस मिया ने बताया कि रैली देश में भाईचारे, सामाजिक समरसता और गौ संरक्षण के प्रति जनजागरण के उद्देश्य से निकाली गई. इसमें श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ, सर्वधर्म मैत्री संघ, न्यू नाला बाजार व्यापारिक संगठन, बंदूकिया समाज, मंसूरी समाज, पंचायत अंदरकोटियांन, अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान, पंचायत तारागढ़, कुरैशी समाज, लोहार समाज, अंदरकोट विकास समिति, सर्वधर्म समिति, कायमखानी समाज, सिलावट समाज, युवा घोसी समाज, रगतिया गली विकास समिति आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए. शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉ. गोपाल बाहेती, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत तथा नगर निगम के पूर्व आयुक्त गजेंद्र सिंह राठौड़ आदि ने भी अभियान का समर्थन किया.

मुस्लिम एकता मंच की पहल, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्रपशु घोषित करने की मांग, जयपुर में मुस्लिम युवाओं ने निकाली 'गाय सम्मान यात्रा'

गौमाता को संरक्षण दिलाने की मुहिम : पीर सैयद फखर काजमी, मुख्तार अहमद नवाब, अकबर हुसैन, आरिफ हुसैन, पीर नफीस मियां चिश्ती, काजी मुनव्वर अली, रिजवान हुसैन लजवान, नफीस खान और मोहम्मद इकबाल, इफ्तेखार सिद्दीकी ने संबोधित किया. फखर काजमी ने कहा- गौमाता को राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण दिलाने की मुहिम को मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाया गया है. यह अभियान किसी एक समाज का नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था एवं सामाजिक सौहार्द से जुड़ा विषय है. इसमें सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है.

पढ़ें: ईद उल अजहा का उल्लास: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन

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DEMAND RAISED FROM AJMER DARGAH
SOCIETY ALL SECTIONS TOOK OUT RALLY
DECLARE COW THE NATIONAL ANIMAL
मुस्लिम एकता मंच की पहल
DEMAND FOR PROTECTION OF COWS

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