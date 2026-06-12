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मुस्लिम एकता मंच की पहल: अजमेर दरगाह से उठी मांग- गाय को घोषित करो राष्ट्रीय पशु...सर्वसमाज ने निकाली रैली

अजमेर: मुस्लिम एकता मंच के तत्वावधान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई. सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के साथ सर्वसमाज के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को दरगाह शरीफ के मुख्य द्वार निजाम गेट के सामने से रैली निकाली. निजाम गेट से रैली जुमे की नमाज के बाद निकाली गई.

मुस्लिम एकता मंच के सदस्य नवाब हिदायतुल्लाह एवं पीर सैय्यद नफीस मिया ने बताया कि रैली देश में भाईचारे, सामाजिक समरसता और गौ संरक्षण के प्रति जनजागरण के उद्देश्य से निकाली गई. इसमें श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ, सर्वधर्म मैत्री संघ, न्यू नाला बाजार व्यापारिक संगठन, बंदूकिया समाज, मंसूरी समाज, पंचायत अंदरकोटियांन, अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान, पंचायत तारागढ़, कुरैशी समाज, लोहार समाज, अंदरकोट विकास समिति, सर्वधर्म समिति, कायमखानी समाज, सिलावट समाज, युवा घोसी समाज, रगतिया गली विकास समिति आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए. शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉ. गोपाल बाहेती, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत तथा नगर निगम के पूर्व आयुक्त गजेंद्र सिंह राठौड़ आदि ने भी अभियान का समर्थन किया.