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धनबाद में जन्मजात विकृतियों से प्रभावित बच्चों का इलाज, 108 चिन्हित में से 98 का सफल उपचार

धनबाद में जन्मजात विकृतियों से प्रभावित बच्चों की पहचान एवं उनके समुचित उपचार की प्रक्रिया की जा रही है.

Under Rashtriya Bal Swasthya Karyakram identified children received successful treatment in Dhanbad
धनबाद डीसी की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 9:03 PM IST

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धनबादः उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत जिले में जन्मजात विकृतियों से प्रभावित बच्चों की पहचान एवं उनके समुचित उपचार की प्रक्रिया लगातार संचालित की जा रही है. इस अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 108 बच्चों को विभिन्न जन्मजात विकृतियों से ग्रसित चिन्हित किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से 98 बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार कराया जा चुका है. उपचार प्राप्त बच्चों में 68 बच्चे जन्मजात हृदय रोग, 12 बच्चे कटे होंठ एवं तालु (क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट) तथा 18 बच्चे क्लब फुट (टेढ़े पैर) की समस्या से प्रभावित थे. विभाग ने बताया कि शेष 10 बच्चे फॉलो-अप प्रक्रिया में हैं। उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है.

गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से जोड़कर पूरी तरह निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया. जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का उपचार सत्य साईं हॉस्पिटल, रायपुर एवं अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि में सफलतापूर्वक किया गया. वहीं कटे होंठ एवं तालु से प्रभावित बच्चों का इलाज देवकमल हॉस्पिटल, रांची में संपन्न हुआ. क्लब फुट से पीड़ित बच्चों का सुधारात्मक उपचार Cure India के सहयोग से एस.एन.एम.एम.सी.एच. (शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल), धनबाद में कराया गया.

जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से जन्मजात विकृतियों की समय रहते पहचान कर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इस पहल से न केवल बच्चों को स्वस्थ एवं बेहतर जीवन की नई उम्मीद मिली है, बल्कि उनके परिवारों को भी मानसिक और आर्थिक राहत प्राप्त हुई है.

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