लखनऊ में कबाब-पराठा खिलाने के बहाने छह साल की मासूम से अश्लीलता; अमरोहा में चार साल की मासूम से दुष्कर्म, FIR दर्ज

लखनऊ/अमरोहा : राजधानी के गुडंबा इलाके में मासूम (6) के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक रिश्तेदार ने कबाब-पराठा खिलाने का लालच देकर कुकरैल जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं. बच्ची के काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने बच्ची को सकुशल जंगल के पास से बरामद कर लिया है. पुलिस ने गुडंबा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं दूसरी ओर रहरा थाना क्षेत्र में मासूम (4) से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



​गुडंबा थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि रविवार शाम पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जो दूर का रिश्तेदार है बच्ची को घुमाने और कबाब-पराठा खिलाने की बात कहकर साथ ले गया था. काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिवार ने तलाश शुरू की और फिर पुलिस को सूचना दी. ​पुलिस ने खोजबीन की तो बच्ची कुकरैल जंगल के पास से मिली. बच्ची ने पूछने पर पुलिस को पूरी घटना बताई.







इंस्पेक्टर प्रभतेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ​जांच में पता चला कि सीतापुर का रहने वाला आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया था. पहले उसने बच्ची को कबाब-पराठा खिलाया और फिर शराब पी. इसके बाद वह बच्ची को लेकर जंगल की तरफ गया, जहां उसने अश्लीलता की. गनीमत रही कि अत्यधिक नशे में होने के चलते आरोपी लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा और बेसुध हो गया. ​पुलिस ने नाबालिग बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है. बच्ची के परिवार की शिकायत पर गुडंबा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने ई-रिक्शा चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.