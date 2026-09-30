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डीग में ऑपरेशन मुस्कान: पुलिस ने असली मालिकों को लौटाए 2 करोड़ के 426 मोबाइल, जो चोरी या गुम हुए थे...

डीग में दो महीने की तकनीकी निगरानी और साइबर सेल की मेहनत से करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल बरामद.

SP Gopinath returning the phones to their rightful owners.
असली मालिकों को फोन लौटाते एसपी गोपीनाथ (ETV Bharat Deeg)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 3:40 PM IST

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डीग: डीग पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले में गुमशुदा और खोए मोबाइल फोन को बरामद कर वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की. पुलिस ने बीते दो माह में तकनीकी निगरानी और टीम के समन्वित प्रयास से 426 गुमशुदा एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए. इनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है. इन मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया.

पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि अभियान के तहत साइबर सेल ने दूरसंचार विभाग के CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की. पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए अलग-अलग स्थानों से गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया. पुलिस के अनुसार, मोबाइल की पहचान और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुधवार को विशेष कार्यक्रम के दौरान बरामद 426 मोबाइल फोन वास्तविक मालिकों को सौंपे. मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों के चेहरे पर खुशी दिखी. मोबाइल मालिकों ने डीग पुलिस का आभार जताया.

एसपी गोपीनाथ बोले... (ETV Bharat Deeg)

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साइबर सेल ने संभाला जिम्मा: एसपी के अनुसार, गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही. टीम में एचसी कुशलपाल, कांस्टेबल नेतराम, कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल हरदेव, कांस्टेबल मुनेश कुमार और सूचना सहायक सौरभ कुमार शामिल थे.

आमजन से अपील: पुलिस ने आमजन से अपील की कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं एवं CEIR पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें. CEIR पोर्टल के जरिए गुम या चोरी मोबाइल को ट्रेस करने के साथ उसे ब्लॉक अथवा अनब्लॉक कराया जा सकता है. पुलिस ने लोगों से अज्ञात या लावारिस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने तथा बिना बिल के पुराने मोबाइल खरीदने से बचने की भी अपील की.

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MOBILES WORTH 2 CRORE SEIZED
DEEG SP KAMBLE SHARAN GOPINATH
426 MOBILES HANDED OVER TO OWNERS
OPERATION MUSKAAN IN DEEG

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