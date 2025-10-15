ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- पुराने कानून में नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं, सजायाफ्ता पति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit: Allahabad High Court )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 16 से 18 साल उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध आईपीसी के तहत दुष्कर्म नहीं था. कोर्ट ने 2005 की घटना में विवाह के बाद बने शारीरिक संबंध को अपराध मानते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम ने इस्लाम उर्फ पलटू की अपील पर दिया. सहमति से पीड़िता से निकाह किया: कानपुर निवासी अपीलकर्ता पर पीड़िता के पिता ने 2005 में दुष्कर्म, अपहरण सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को आरोपी बहला-फुसला कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया. जबकि आरोपी का कहना था कि दोनों मुस्लिम हैं और उन्होंने सहमति से पीड़िता से निकाह किया था. अपहरण का दोषी करार देते हुए सजा: ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता को नाबालिग मानते हुए उसकी सहमति को महत्वहीन मानते हुए दुष्कर्म, अपहरण, विवाह के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इस फैसले को अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी, हालांकि 18 वर्ष से अधिक नहीं थी.