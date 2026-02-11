ETV Bharat / state

मिशन शक्ति : महिला बीट कर्मियों की पेट्रोलिंग के लिए 25 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे वाहन

मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र में भ्रमण (पेट्रोलिंग) के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में अग्निशमन की व्यवस्था नवनिर्मित केन्द्रो को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए 190 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव पेश किया है.

अग्निशमन केदों के आवासीय एवं अनवासीय भावनाओं के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है. इस बजट से उत्तर प्रदेश के जिलों में फायर विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा.

इतना ही नहीं पुलिस कर्मचारियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है. बजट में घोषणा की गई है पुलिस के आवासीय एवं अनवासीय भावनाओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 346 करोड रुपए वित्तीय वर्ष में खर्च करेगी.

महिला बीटकर्मियों के क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था.

बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र में भ्रमण (पेट्रोलिंग) के लिए 25 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है. इस धन से महिला कर्मचारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज वर्ष 2026-2027 का वित्तीय बजट विधानसभा में पेश कर दिया है. बजट में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है.

उत्तर प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार चुनाव में भी जनता के बीच जाते हैं. ऐसे में पुलिस विभाग को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने व अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए योगी सरकार प्रयासरत रहती है. कानून व्यवस्था को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी प्रावधान किए गए हैं.

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं. कानून व्यवस्था को मजबूत करने व पुलिस अधिकारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है. पुलिस विभाग को सक्षम बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है.

आंकड़ों का जिक्र करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, हत्या, लूट, बलवा फिरौती जैसे अपराधों में कमी आई है. डकैती में 79% लूट में 85% हत्या में 47% बलवा में 70% व फिरौती में 72% कमी दर्ज की गई है.

इस दौरान सुरेश खन्ना ने बताया कि 2016 के मुकाबले महिला अपराध के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है. 2016 के मुकाबले दहेज में 48 प्रतिशत , महिला मृत्यु में 19 प्रतिशत, बलात्कार में 67 प्रतिशत, व लज्जा भंग में 34% कमी दर्ज की गई है.

सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न संबंधित अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या में 43%, अगजनी में 94%, बलात्कार में 32% गंभीर चोट के मामले में 10% की कमी दर्ज की गई है.

कन्या विवाह के लिए 150 करोड़ का अनुदान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह हेतु 100 करोड़ और सामान्य वर्ग हेतु 50 करोड़ की योजना प्रस्तावित है