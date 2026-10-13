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गाजियाबाद: मिशन शक्ति अभियान के तहत NCC की महिला कैडेट्स ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था, लोगों को किया जागरूक

महिला पुलिसकर्मी और महिला ट्रैफिक वॉलिंटियर्स ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मिशन शक्ति अभियान के तहत गाजियाबाद में बेटियों ने ट्रैफिक संचालन की कमान संभाली. जिले के प्रमुख चौराहों पर NCC की महिला कैडेट्स ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर उतरी और यातायात व्यवस्था संभालने के साथ लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया. कैडेट्स ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी और महिला ट्रैफिक वॉलिंटियर्स भी मौजूद रहे.

अभियान के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को बताया कि सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है. हेलमेट पहनना यातायात संकेतों का ध्यान रखना और सड़क पर अनुशासन बनाए रखना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि और अपने और दूसरे वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है. कैडेट्स ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में सहयोग किया.