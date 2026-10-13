गाजियाबाद: मिशन शक्ति अभियान के तहत NCC की महिला कैडेट्स ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था, लोगों को किया जागरूक
एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन महज कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी जरूरी है.
Published : October 13, 2026 at 4:07 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: मिशन शक्ति अभियान के तहत गाजियाबाद में बेटियों ने ट्रैफिक संचालन की कमान संभाली. जिले के प्रमुख चौराहों पर NCC की महिला कैडेट्स ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर उतरी और यातायात व्यवस्था संभालने के साथ लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया. कैडेट्स ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी और महिला ट्रैफिक वॉलिंटियर्स भी मौजूद रहे.
अभियान के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को बताया कि सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है. हेलमेट पहनना यातायात संकेतों का ध्यान रखना और सड़क पर अनुशासन बनाए रखना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि और अपने और दूसरे वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है. कैडेट्स ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में सहयोग किया.
एनसीसी की 13वीं UP गर्ल्स बटालियन की कैडेट खुशी दलाल ने कहा कि जब बेटियां लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करती हैं तो उसका व्यापक असर देखने को मिलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बेटियों की बात को भावनात्मक रूप से समझते हैं और उसपर अमल करने के लिए भी प्रेरित होते हैं. नियमों के प्रति लोगों का सजक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नियमों का पालन किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.
वहीं एनसीसी कैडेट सृष्टि ने कहा कि उन्हें ट्रैफिक संचालन करने का अवसर मिलने पर काफी खुशी हुई. उन्होंने बताया कि कैडेट्स ने यातायात व्यवस्था संभालने के साथ-साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक भी किया है. इस तरह के अभियान से उन्हें समाज के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाने और लोगों को जागरूक करने का मौका मिला है.
इसपर एडिशनल कमिश्नर राजकरन नैय्यर ने बताया, गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई. इसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया. इस अभियान में एनसीसी की महिला कैडेट्स और महिला ट्रैफिक वॉलिंटियर्स ने भाग लिया. जिले के प्रमुख चौराहा पर कैडेट्स ने ट्रैफिक संचालन में भी सहयोग किया. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहीं. अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना है. पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने लोगों से अपील की, कि वह सड़क पर अनुशासन बनाए रखें और सुरक्षित यातायात के लिए सभी नियमों का सबसे पालन करें.
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