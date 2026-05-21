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नगर परिषद देहरा में कांग्रेस का परचम! कमलेश ठाकुर का ऐलान- नव निर्वाचित पार्षद खुद करेंगे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का फैसला

चुनाव परिणाम आने के बाद देहरा पहुंचने पर विधायक कमलेश ठाकुर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक कमलेश ठाकुर के नारों से देहरा बाजार गूंज उठा. इस दौरान विधायक कमलेश ठाकुर ने सभी विजयी उम्मीदवारों को माता की चुनरी और टोपी भेंट कर सम्मानित किया और जीत की बधाई दी.

देहरा: नगर परिषद देहरा में सम्पन्न हुए चुनावों में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी एवं देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज करते हुए 7 में से 5 वार्डों पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया है. लंबे समय बाद नगर परिषद देहरा में कांग्रेस का परचम लहराने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस चुनाव में खास बात यह रही कि 2 पूर्व पार्षदों को जनता ने दोबारा मौका दिया, जबकि पांच नए चेहरे पहली बार जीतकर नगर परिषद पहुंचे हैं. करीब 2 दशक बाद भाजपा के मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर कांग्रेस ने देहरा शहर में अपनी मजबूत वापसी दर्ज की है.

नगर परिषद देहरा में जीत के बाद कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर का स्वागत (ETV Bharat)

'नव निर्वाचित पार्षद करेंगे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का फैसला'

नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा, "इसका फैसला चुने हुए पार्षदों की राय और आपसी सहमति से लिया जाएगा. कांग्रेस समर्थित सभी पार्षदों के साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा ताकि नगर परिषद मजबूती से विकास कार्य कर सके. हमारी प्राथमिकता देहरा शहर का विकास, सफाई व्यवस्था, बेहतर सड़कें, पेयजल व्यवस्था और जनता को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना रहेगा. नगर परिषद में विकास कार्यों को नई गति दी जाएगी और जनता की हर उम्मीद को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा."

'विकास की राजनीति पर लोगों ने जताया विश्वास '

इस अवसर पर विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा, "यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देहरा की जनता की जीत है. लोगों ने विकास की राजनीति पर विश्वास जताया है और कांग्रेस पार्टी जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी. मैं देहरा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करती हूं. लोगों ने हमें प्यार, विश्वास और समर्थन दिया है. यह जीत विकास कार्यों की जीत है. चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी लोग अपने हैं, चाहे जीतने वाले हों या हारने वाले. हमारा उद्देश्य देहरा का समग्र विकास करना है और इसके लिए सभी को साथ लेकर चला जाएगा."

नवनिर्वाचित पार्षदों को कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर का निर्देश

इस दौरान कमलेश ठाकुर ने कांग्रेस समर्थित पांचों विजयी पार्षदों को माता की चुनरी और हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर कांग्रेस विधायक ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को जीत की बधाई देते हुए कहा, जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरते हुए सभी को देहरा शहर के विकास के लिए मिलकर कार्य करना होगा. इस दौरान कुलवंत सिंह पोटन एसडीएम देहरा ने नगर परिषद देहरा के नवनिर्वाचित पार्षदों को जीत के प्रमाण पत्र वितरित किए.

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