ETV Bharat / state

झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत लाभुकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, 33 हजार किसानों के खाते में आएंगे 15.6 करोड़

रांची: झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. 12 दिसंबर यानी कल शुक्रवार को मोटे अनाज की खेती से जुड़े राज्य के करीब 35 हजार किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से 15.6 करोड़ रुपए की राशि भुगतान होने जा रही है.

ये राशि 52 हजार एकड़ में किसानों के द्वारा किए जा रहे मोटे अनाज की खेती के एवज में प्रोत्साहन राशि के रूप में अन्नदाता किसानों को दी जाने वाली है. कृषि एवं पशुपालन विभाग ने मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति एकड़ 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया है.

झारखंड मिलेट मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है. राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उसे करके दिखाते हैं. 12 दिसंबर को पशुपालन भवन, हेसाग के सभागार में झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण कार्यक्रम निर्धारित है और वह खुद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत 24 जिलों के किसानों द्वारा मिलेट उत्पादन के प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा. जिसके तहत प्रति एकड़ 3000 रुपये और अधिकतम 5 एकड़ के लिए 15000 रुपये का कुल 32,911 किसानों को भुगतान उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगी.