जल जीवन मिशन से बदली गावों की तस्वीर, यूपी के इस जिले में ​2.25 लाख घरों तक पहुंचा पानी का कनेक्शन

जल महोत्सव का शंखनाद, विधायक ने ग्राम प्रधान को सौंपा जल कलश, अब गांव वाले खुद संभालेंगे जलापूर्ति की कमान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित हुसैनाबाद दुल्हापुर गांव से रविवार को प्रदेशव्यापी जल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुआ यह अभियान 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश के उन 22,000 गांवों में चलाया जाएगा, जहां शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है. इसी के साथ मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार ने ग्राम प्रधान को जल कलश सौंपकर गांव में जलापूर्ति की पूरी कमान औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सुपुर्द की.

​हर घर नल, हर घर खुशहाली: ​राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के इस कार्यक्रम के तहत हुसैनाबाद दूल्हापुर के सभी 760 घरों को पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है. विधायक अमरेश कुमार ने ग्रामीणों से जल संरक्षण की अपील करते हुए कहा, "सरकार ने हर घर तक पानी पहुंचाकर अपना संकल्प पूरा किया है. अब इस अनमोल जल को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है. पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए. विधायक ने खुद गांव के नल से पानी पीकर इसकी गुणवत्ता की जांच की.

​जल निगम ग्रामीण के एमडी डॉ. राजशेखर ने बताया कि जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति क्रांतिकारी रही है. योजना शुरू होने से पहले जिले के गांवों में मात्र 25,000 नल कनेक्शन थे, जो कि आज बढ़कर 2.25 लाख से अधिक हो गए हैं. हुसैनाबाद और दूल्हापुर में 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, ताकि हर परिवार को शुद्ध पेयजल मिल सके.