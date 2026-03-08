जल जीवन मिशन से बदली गावों की तस्वीर, यूपी के इस जिले में 2.25 लाख घरों तक पहुंचा पानी का कनेक्शन
जल महोत्सव 8 से 22 मार्च तक आयोजित होगा, 22,000 से अधिक गांवों में होगा कार्यक्रम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 6:21 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित हुसैनाबाद दुल्हापुर गांव से रविवार को प्रदेशव्यापी जल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुआ यह अभियान 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश के उन 22,000 गांवों में चलाया जाएगा, जहां शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है. इसी के साथ मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार ने ग्राम प्रधान को जल कलश सौंपकर गांव में जलापूर्ति की पूरी कमान औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सुपुर्द की.
हर घर नल, हर घर खुशहाली: राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के इस कार्यक्रम के तहत हुसैनाबाद दूल्हापुर के सभी 760 घरों को पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है. विधायक अमरेश कुमार ने ग्रामीणों से जल संरक्षण की अपील करते हुए कहा, "सरकार ने हर घर तक पानी पहुंचाकर अपना संकल्प पूरा किया है. अब इस अनमोल जल को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है. पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए. विधायक ने खुद गांव के नल से पानी पीकर इसकी गुणवत्ता की जांच की.
जिले के 42 ग्राम प्रधानों को सम्मान: कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी से हुई, जिन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया. बच्चों ने नलों को राखी बांधकर जल बंधन किया और जल बचाने का संकल्प लिया. इसके अलावा, बेहतर कार्य करने वाले लखनऊ, सीतापुर और हरदोई समेत विभिन्न जिले के 42 ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
