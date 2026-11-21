हिमाचल को CRIF से मिले 547.64 करोड़, 1128.91 करोड़ के 17 सड़क-पुल प्रोजेक्ट भी मंजूर, लेकिन एक भी नहीं हुआ पूरा
CRIF के तहत तीन वर्षो में सड़कों और पुलों से जुड़ी 17 परियोजनाओं को हिमाचल में मंजूरी दी गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (Central Road and Infrastructure Fund) के तहत पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार से 547.64 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है. वहीं, इस अवधि में प्रदेश के लिए सड़कों और पुलों से जुड़ी 17 परियोजनाओं को 1128.91 करोड़ रुपये की राशि से मंजूरी दी गई है, इनमें 12 सड़कें और पांच पुलों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं. हालांकि, मंजूर हुई इन परियोजनाओं में से अब तक एक का भी काम पूरा नहीं हो पाया है. ये जानकारी सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में इस सवाल का लिखित जवाब दिया.
14 परियोजनाओं पर चल रहा काम, 3 को शुरू होने का इंतजार
हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर की गई इन 17 बड़ी परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. जबकि दो कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और एक परियोजना वन भूमि से जुड़ी औपचारिकताओं के कारण शुरू नहीं हो पाई है. यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में दी. जवाब के अनुसार, इन 17 परियोजनाओं पर अब तक 207.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. परियोजनाओं की स्थिति और देरी के कारणों का ब्योरा भी सरकार ने सदन में प्रस्तुत किया.
कई परियोजनाएं भूमि विवाद और मंजूरियों के फेर में फंसी
सरकार की ओर से दिए गए ब्योरे के अनुसार, चंबा के भटियात में शाहपुर-सिहुंता-चौवाड़ी सड़क के सुधार और चौड़ा करने का काम 65 फीसदी पूरा हुआ है. भूमि विवाद, पेड़ों की कटाई और दो पुलों के डिजाइन अंतिम न होने से इसमें देरी हुई है. कांगड़ा के फतेहपुर में ब्यास नदी पर 800 मीटर लंबे पुल का काम महज पांच फीसदी पूरा हुआ है. बीबीएमबी से एनओसी मिलने में देरी इसका कारण है.
जवाली में गज खड्ड पर पुल का काम भी बीबीएमबी की एनओसी के कारण प्रभावित है और 20 फीसदी ही पूरा हुआ है. मंडी के करसोग में बखरोट-करसोग-सनारली-सैंज सड़क का काम वन मंजूरी नहीं मिलने से शुरू नहीं हो पाया है. शिमला के कसुम्पटी में कुफरी-चायल सड़क का काम 30 फीसदी पूरा हुआ है, जबकि रामपुर में टिक्कर-जरोली-घनाननखरी-खमाड़ी सड़क से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित होने से काम प्रभावित है.
90 फीसदी से ज्यादा हुआ इन परियोजनाओं पर काम
वहीं, बिलासपुर के झंडूता में घुमारवीं-बरठीं-शाहतलाई सड़क का काम 18 फीसदी और हमीरपुर के नादौन में रंगस से बघछाल सड़क का काम 98 फीसदी पूरा हुआ है. ऊना के हरोली में स्वां नदी पर पुल का निर्माण 82 फीसदी पूरा हो चुका है, जबकि जज्जों मोड़ से टाहलीवाल चौक सड़क पर भूमि विवाद के कारण काम चार फीसदी ही हुआ है. कुल्लू में जिया-मणिकर्ण सड़क की बहाली का काम 95 फीसदी पूरा है.
बिलासपुर के श्री नैना देवी क्षेत्र की नवनिर्मित सड़क का काम 53 फीसदी पूरा हुआ है. इसके अलावा बिटुमेन की कमी और वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा के कारण भी कुछ परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है. सरकार के अनुसार, इन कारणों से निर्धारित समय में कई कार्य पूरे नहीं हो सके हैं.
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