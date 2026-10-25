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दिल्ली: हर्ष विहार में निर्माणाधीन मकान गिरा, दो लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी

निर्माणाधीन मकान गिरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के हर्ष विहार इलाके में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान गिरने से अफरा-तफरी मच गई. हादसा मिलन गार्डन इलाके में सेवा धाम रोड पर हुआ. दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक शाम करीब 6:46 बजे मकान गिरने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं हैं. अभी तक की जानकारी के मुताबिक हर्ष विहार के डी ब्लॉक के रहने वाले पिता-पुत्र जो की बिल्डिंग बनाने के लिए शटरिंग का काम करते हैं. उनके दबे होने की सूचना हैं.

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माणाधीन हिस्सा और उसके नीचे का हिस्सा गिर गया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मलबे में दो लोगों के दबे होने की आशंका है. मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग व कैट्स एंबुलेंस की टीमें मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है तथा मलबा हटाकर लोगों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है.