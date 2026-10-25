दिल्ली: हर्ष विहार में निर्माणाधीन मकान गिरा, दो लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी
दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था
Published : October 25, 2026 at 9:21 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के हर्ष विहार इलाके में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान गिरने से अफरा-तफरी मच गई. हादसा मिलन गार्डन इलाके में सेवा धाम रोड पर हुआ. दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक शाम करीब 6:46 बजे मकान गिरने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं हैं. अभी तक की जानकारी के मुताबिक हर्ष विहार के डी ब्लॉक के रहने वाले पिता-पुत्र जो की बिल्डिंग बनाने के लिए शटरिंग का काम करते हैं. उनके दबे होने की सूचना हैं.
दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माणाधीन हिस्सा और उसके नीचे का हिस्सा गिर गया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मलबे में दो लोगों के दबे होने की आशंका है. मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग व कैट्स एंबुलेंस की टीमें मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है तथा मलबा हटाकर लोगों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है.
घटना की सूचना तुरंत दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके साथ ही DDMA (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई.
#WATCH | दिल्ली | एक स्थानीय निवासी ने बताया, "एक इमारत में दूसरी निर्माणाधीन मंजिल पर लिंटर डालने का काम किया जा रहा था। निचले भाग का लिंटर पहले से कमजोर था जिस कारण ऊपरी हिस्से का लिंटर ढह गया... परिवार के लोगों द्वारा दो लोगों के मलबे में दबो होने की बात बताई जा रही है..." https://t.co/JVVAvQpTyG— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2026
फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है, लेंटर गिरने के कारणों और हादसे में किसी के घायल होने या मलबे में दबे होने को लेकर बचाव कार्य जारी है. पुलिस और संबंधित टीमें घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं. हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी और राहत-बचाव कार्य की स्थिति का इंतजार है.
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