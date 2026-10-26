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दिल्ली के हर्ष विहार में इमारत ढहने की घटना: रातभर चला रेसक्यू ऑपरेशन, पिता-पुत्र की मौत

निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने की घटना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के हर्ष विहार इलाके में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान गिरने से अफरा-तफरी मच गई थी. हादसा मिलन गार्डन इलाके में सेवा धाम रोड पर हुआ. हादसे में मलबे के नीचे दबे दो लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान 60 वर्षीय चंद्रपाल और उनके 33 वर्षीय बेटे विजय कुमार के रूप में हुई है. दोनों हर्ष विहार की गली नंबर-14 के रहने वाले थे.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अलवाल के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर हर्ष विहार थाना पुलिस को सेवा धाम रोड स्थित मिलन गार्डन के ए-4 में इमारत का ढांचा ढहने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इमारत का भूतल, जहां कथित तौर पर गोदाम संचालित था, ढह गया. इसके साथ ही ऊपर बना पहली मंजिल का हिस्सा भी गिर गया. पुलिस के अनुसार, संपत्ति मनोज कुमार पुत्र भोपाल सिंह की बताई जा रही है.