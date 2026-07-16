नोएडा में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मची अफरा-तफरी
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक निर्माणाधीन दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया.
Published : July 16, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली:/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव में गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक निर्माणाधीन दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय मकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मकान 5 सेकंड में ही जमींदोज होता दिखाई दे रहा है. मकान गिरने के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई.
दरअसल, साकीपुर रोड तिलपता में सड़क और नाले का निर्माण कार्य चल रहा था. जेसीबी मशीन से नाला खोदने के लिए जैसे ही दुकान के सामने से मिट्टी हटाई गई, वैसे ही पूरी इमारत एक झटके में नीचे गिर गई. बताया जा रहा है कि इस दुकान की नींव नाले के बेहद पास या नाले पर ही रखी गई थी, जिसके चलते मिट्टी हटते ही बेस कमजोर हो गया और यह हादसा हो गया. इस हादसे की चपेट में आने से बिजली के पोल और तार भी टूट गए, जिससे पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. स्थानीय निवासियों ने इस अधूरी परियोजना और प्राधिकरण की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि थाना सूरजपुर को सूचना मिलती है कि तिलपता चौकी क्षेत्र के साकीपुर रोड पर एक मकान गिर गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ओमवीर पुत्र रमेश की एक दुकान का निर्माण पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था. इसी के साथ समानांतर रूप से वहां सड़क और नाले का निर्माण भी हो रहा था. नाले के निर्माण के लिए जेसीबी द्वारा मिट्टी हटाने पर ओमवीर की दुकान गिर गई। राहत की बात यह है कि मौके पर कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही किसी को चोट आई है. शांति व्यवस्था कायम है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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