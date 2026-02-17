ETV Bharat / state

बनारस में निर्माणाधीन होटल का छज्जा गिरा; एक मजदूर की मौत, एक अन्य जख्मी

वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के सिद्धगिरी बाग में निर्माणाधीन लग्जरी होटल की ऊपरी मंजिल का छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई.

वाराणसी: वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के सिद्धगिरी बाग में निर्माणाधीन लग्जरी होटल की ऊपरी मंजिल का छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई. सिगरा थाना इंचार्ज संजय मिश्रा ने बताया कि होटल की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य (छज्जा/बारजा बनाने) के दौरान अचानक उसका एक हिस्सा ढह गया और नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया.

मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया.

ट्रॉमा सेंटर भेजा गया: सिगरा थाना इंचार्ज संजय मिश्रा ने कहा कि सिगरा थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन होटल के छज्जे का हिस्सा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया है. हादसे के बाद दोनों को तत्काल स्थानीय लोगों ने पास के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. वहां एक मजदूर की हालात नाजुक होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

पहली मंजिल पर मजदूर काम कर रहे थे: प्रत्यक्षदर्शी सर्वेश कुमार ने बताया कि सोनिया सिद्धगिरी बाग रोड पर होटल में निर्माण चल रहा है. यहां पहली मंजिल पर मजदूर काम कर रहे थे. बाहर की तरफ और ऊपर डिजाइनर छज्जा कुछ दिन पहले बनाया गया था. जिस पर कल कुछ बंदर पहुंच कर कूद रहे थे. इस वजह से छज्जे का हिस्सा कल ही क्रेक हो गया था.

मजदूरों पर आ गिरा छज्जा: मंगलवार को उसकी मरम्मत की जा रही थी. इसी दौरान बारजा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा. इसमें दोनों को बुरी तरह से चोट लग गयीं. सिगरा थाना इंचार्ज संजय मिश्रा ने कहा कि हादसे में मारे गये मजदूर की पहचान दिनेश कुमार मौर्य के रूप में हुई है. दिनेश तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था. अमन मौर्य इस हादसे में घायल हो गया है और वह ट्रामा सेंटर में भर्ती है.

