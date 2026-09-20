दिल्ली में बड़ा हादसा: अलीपुर क्षेत्र में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, घटना के कारणों की जांच शुरू
शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत में लिंटर डालने का काम किया जा रहा था, जिसके दौरान यह हादसा हुआ. पढ़ें पूरी खबर...
Published : September 20, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 4:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के अलीपुर इलाके से एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने की घटना सामने आई है. शुरुआती सूचना में बताया गया था कि मलबे के नीचे 5 से 6 मजदूर दबे हो सकते हैं. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई और सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
पुलिस को घटना की सूचना सुबह करीब 11 बजकर 3 मिनट पर मिली. सूचना मिलते ही थाना अलीपुर का पूरा स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा. साथ ही 4 एंबुलेंस, एक फायर टेंडर और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था और हादसे के वक्त लिंटर डालने का काम किया जा रहा था. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान इमारत को सहारा देने वाली शटरिंग की बल्ली गिर गई, जिसके बाद निर्माणाधीन ढांचा नीचे आ गया. घटना के वक्त मौके पर मजदूर काम कर रहे थे. सूचना के बाद राहत और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के मुताबिक, मौके पर मौजूद सभी मजदूरों को सुरक्षित पाया गया है और किसी भी व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की पुष्टि नहीं हुई है.
Delhi | At about 11:03 AM today, a call was received regarding the collapse of an under-construction building at Alipur, Delhi. It was reported that 5-6 persons were trapped under debris. On receipt of information, the entire staff of PS Alipur reached the spot immediately along…— ANI (@ANI) September 20, 2026
डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि अलीपुर में एक बिल्डिंग गिरने की सूचना के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे. घटना में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और मामले की जांच जारी है. मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है. पुलिस की ओर से घटना के कारणों और निर्माण कार्य से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. आगे की जांच के बाद ही हादसे की पूरी वजह स्पष्ट हो पाएगी.
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