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झारखंडी भाषाओं के सम्मान और पढ़ाई के अवसर की मांग, रांची में निकाली गई विशाल रैली

रैली में शामिल आदिवासी समाज के लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रैली में खास तौर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभागों के विद्यार्थियों की भागीदारी रही. रांची के अलावा राज्य के अलग-अलग जिलों से भी विद्यार्थी और शिक्षक पहुंचे थे. इनके साथ विश्वविद्यालयों में भाषा विभाग से जुड़े शिक्षकेत्तर कर्मचारी और आदिवासी समाज के कई नेता व कार्यकर्ता भी आंदोलन का हिस्सा बने. प्रदर्शनकारियों ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान देने की मांग उठाई.