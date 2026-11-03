झारखंडी भाषाओं के सम्मान और पढ़ाई के अवसर की मांग, रांची में निकाली गई विशाल रैली
झारखंड जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मोर्चा के बैनर तले रांची में छात्रों ने विशाल रैली निकाली. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 3, 2026 at 4:03 PM IST
रांची: झारखंड की सभी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन को सम्मान देने और इनके लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी रांची में विशाल रैली निकाली गई. झारखंड जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस रैली का नेतृत्व आदिवासी नेता बंधु तिर्की ने किया. इसमें बड़ी संख्या में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई से जुड़े विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
रैली में खास तौर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभागों के विद्यार्थियों की भागीदारी रही. रांची के अलावा राज्य के अलग-अलग जिलों से भी विद्यार्थी और शिक्षक पहुंचे थे. इनके साथ विश्वविद्यालयों में भाषा विभाग से जुड़े शिक्षकेत्तर कर्मचारी और आदिवासी समाज के कई नेता व कार्यकर्ता भी आंदोलन का हिस्सा बने. प्रदर्शनकारियों ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान देने की मांग उठाई.
बापू वाटिका से निकाली गई रैली
मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से रैली की शुरुआत हुई. यहां से निकले प्रदर्शनकारी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे. रैली में शामिल लोग बैनर और पोस्टर के साथ अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे थे. पूरे आयोजन में झारखंड की पारंपरिक संस्कृति और आदिवासी पहचान की झलक भी देखने को मिली. पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोगों ने ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के जरिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया. विद्यार्थियों की बड़ी भागीदारी ने इस आंदोलन को शैक्षणिक मुद्दे के साथ-साथ भाषा और सांस्कृतिक पहचान से भी जोड़ दिया.
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने पर जोर
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इन भाषाओं में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक अवसर मिलने चाहिए. विश्वविद्यालयों में भाषा विभागों को मजबूत करने, नियमित अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था करने और इन भाषाओं को उचित सम्मान देने की जरूरत है.
मोर्चा की इस रैली के जरिए सरकार और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि झारखंडी भाषाओं को केवल सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रखा जा सकता. इनके संरक्षण के साथ शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भी उचित स्थान मिलना चाहिए. रैली में शामिल विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई.
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