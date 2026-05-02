ETV Bharat / state

रामगढ़ बनेगा डिजिटल जिला, 15 मई तक पेपरलेस सिस्टम लागू करने का लक्ष्य

रामगढ़: जिले को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल जिला के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है. इसके तहत रामगढ़ के साथ-साथ कोडरमा और गुमला को भी मॉडर्न जिला बनाने के लिए चयनित किया गया है. सरकार का लक्ष्य है कि इन जिलों में सरकारी से लेकर निजी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और पेपर लेस हो, जिससे लोगों को मोबाइल पर ही सारी जांच मिल सकें.

राजधानी रांची में बनी योजना के अनुसार अब स्वास्थ्य सेवाओं को भी तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में रामगढ़ सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है. विद्यानंद शर्मा पंकज (राज्य मिशन निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखंड) द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम दिशा-निर्देश दिए.

पेपरलेस को लेकर जानकारी देते ABDM के झारखंड निदेशक (ईटीवी भारत)

सदर अस्पताल पदाधिकारियों के साथ की बैठक

विद्यानंद शर्मा पंकज ने स्पष्ट कहा कि रामगढ़ को मॉडर्न जिला बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए. बैठक में अस्पताल को पेपरलेस बनाने, मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने और सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया. इसके तहत मरीजों को अब कागजी पर्ची और फाइलों से छुटकारा मिलेगा और उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मोबाइल पर उपलब्ध होगी.