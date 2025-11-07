ETV Bharat / state

दिल्ली में 100 जगहों पर मिलेगा सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना, इस दिन से होगी शुरुआत

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार चुनावी वादे को अगले महीने पूरा करने जा रही है. गरीबों, श्रमिकों और आम नागरिकों के जीवन में राहत लाने के उद्देश्य से रेखा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को अलग-अलग सौ स्थानों पर "अटल कैंटीन" शुरू करने जा रही है.

‘अटल कैंटीन योजना’ लागू करने का पार्टी ने चुनाव में वादा किया था, साथ ही चालू वित्त वर्ष के बजट में इस मद में फंड का भी आवंटन किया था. इस कैंटीन में लोगों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राहत का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक समानता और गरिमा के सिद्धांत को भी सशक्त करेगी. इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शुरुआती दौर में राजधानी के 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी. इसके लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है.

मैन्यू में दाल- चावल, सब्जी व रोटी का प्रावधान: इन कैंटीन का उद्धाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर किया जाएगा. चुने गए केंद्रों के संचालन की ज़िम्मेदारी चयनित संस्थाओं को सौंपी जा रही है. इसके लिए एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा स्थान चयन, मेन्यू, वितरण प्रणाली और प्रबंधन ढांचे आदि की अनुशंसाओं को लागू किया गया है. मैन्यू में दाल- चावल, सब्जी व रोटी का प्रावधान किया गया है. हर स्थल पर सुबह-शाम 500- 500 थाली परोसी जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार भोजन की क्वॉलिटी कायम रखने के लिए सरकार सब्सिडी अदा कर रही है.