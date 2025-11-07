दिल्ली में 100 जगहों पर मिलेगा सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना, इस दिन से होगी शुरुआत
दिल्ली सरकार अटल कैंटीन योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 100 जगहों पर ₹5 में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी.
Published : November 7, 2025 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार चुनावी वादे को अगले महीने पूरा करने जा रही है. गरीबों, श्रमिकों और आम नागरिकों के जीवन में राहत लाने के उद्देश्य से रेखा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को अलग-अलग सौ स्थानों पर "अटल कैंटीन" शुरू करने जा रही है.
‘अटल कैंटीन योजना’ लागू करने का पार्टी ने चुनाव में वादा किया था, साथ ही चालू वित्त वर्ष के बजट में इस मद में फंड का भी आवंटन किया था. इस कैंटीन में लोगों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राहत का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक समानता और गरिमा के सिद्धांत को भी सशक्त करेगी. इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शुरुआती दौर में राजधानी के 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी. इसके लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है.
मैन्यू में दाल- चावल, सब्जी व रोटी का प्रावधान: इन कैंटीन का उद्धाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर किया जाएगा. चुने गए केंद्रों के संचालन की ज़िम्मेदारी चयनित संस्थाओं को सौंपी जा रही है. इसके लिए एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा स्थान चयन, मेन्यू, वितरण प्रणाली और प्रबंधन ढांचे आदि की अनुशंसाओं को लागू किया गया है. मैन्यू में दाल- चावल, सब्जी व रोटी का प्रावधान किया गया है. हर स्थल पर सुबह-शाम 500- 500 थाली परोसी जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार भोजन की क्वॉलिटी कायम रखने के लिए सरकार सब्सिडी अदा कर रही है.
''अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बनेगी, जहां किसी नागरिक को भूखा नहीं रहना पड़ेगा. यह योजना अटल जी के गरीबों के प्रति गहरे प्रेम और संवेदना को समर्पित है. अटल जी हमेशा कहते थे कि ‘गरीबी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि अवसरों की कमी भी है.' अटल थाली योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक भूखा न सोए.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
डिजिटल टोकन प्रणाली से भोजन वितरण की प्रक्रिया: भोजन वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल टोकन प्रणाली से संचालित किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके. मैनुअल कूपन की अनुमति नहीं होगी. सभी वितरण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे डुसिब के डिजिटल प्लेटफार्म से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. रसोई में सभी आधुनिक उपकरण, एलपीजी आधारित कुकिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल आरओ जल व्यवस्था और ठंडा भंडारण की सुविधा अनिवार्य की गई है.
भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए FSSAI व NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन और कच्चे माल के नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे. एजेंसी को भोजन वितरण का मासिक लेखा-जोखा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नियमित रूप से जमा करना होगा. दिल्ली सरकार का कहना है यह योजना दिल्ली के हर गरीब और श्रमिक को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त कदम है.
