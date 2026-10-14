जयपुर में अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 16 से, भरतपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी 49 टीमें
अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यूपी की टीम में 244 खिलाड़ी हैं. जबकि राजस्थान के दल में 156 खिलाड़ी हैं.
Published : October 14, 2026 at 7:33 PM IST
जयपुर/भरतपुर : सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में शुक्रवार से छठी इंडियन ओपन अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज होगा. 16 से 18 अक्टूबर तक चलने वाली इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर से एक हजार से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके एथलीट भी शामिल हैं. मेजबान राजस्थान की ओर से 156 सदस्यीय दल चुनौती पेश करेगा. वहीं भरतपुर में गुरुवार से 70वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा.
120 पदकों के लिए होंगे मुकाबले : राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव देवनारायण गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग की कुल 40 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी. तीन दिन में 40 स्वर्ण सहित कुल 120 पदकों के लिए मुकाबले होंगे. युवा एथलीटों के लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने और आगे की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए दावेदारी मजबूत करने का अहम अवसर होगा. आयोजन सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक पर प्रतियोगिता की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं. तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के उभरते एथलीटों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.
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यूपी सबसे आगे, राजस्थान दूसरे नंबर पर : सचिव देवनारायण ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल भाग लेगा. यूपी की टीम में 244 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि मेजबान राजस्थान 156 सदस्यों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल है. हरियाणा से 122 एथलीट जयपुर पहुंचेंगे. इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से 50 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और संस्थानों की टीमें भाग लेंगी.
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पहले दिन 10 हजार मीटर दौड़ से शुरुआत : सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले दिन सुबह 6:30 बजे पुरुष और महिला वर्ग की 10000 मीटर दौड़ के साथ मुकाबलों की शुरुआत होगी. इसके बाद 100 और 400 मीटर दौड़ सहित डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, लंबी कूद, ऊंची कूद और हैमर थ्रो जैसी ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाएं होंगी. शाम के सत्र में पुरुष और महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ के फाइनल आकर्षण का केंद्र रहेंगे. पहले दिन दोनों वर्गों में 1500 मीटर दौड़ के मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे.
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राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी 49 टीमें : भरतपुर में गुरुवार से 70वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा. सत्र 2026-27 के तृतीय समूह के तहत आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर की 49 टीमें हिस्सा लेंगी. पांच दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में करीब 2000 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 15 अक्टूबर को मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में आयोजित किया जाएगा. यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 19 अक्टूबर तक चलेगी. इसमें 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र खिलाड़ी भाग लेंगे.
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जिला कलेक्टर करेंगे समारोह की अध्यक्षता : उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी करेंगे. समाजसेवी हजारी सिंह और डॉ. नवीन पाराशर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. विशिष्ट अतिथियों में एडीएम सिटी राहुल सैनी, शिक्षाविद् सुनील चतुर्वेदी, समाजसेवी त्रिलोकनाथ शर्मा, स्कूल शिक्षा संभाग भरतपुर की संयुक्त निदेशक संगीता मानवी तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समग्र शिक्षा भरतपुर के अधिकारी अतुल चतुर्वेदी शामिल होंगे. प्रतियोगिता के संयोजक एवं संयुक्त संचालन सचिव यशवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के सुव्यवस्थित संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है.
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सचिव ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, शारीरिक दक्षता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है. राज्यभर से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने और खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें आगे की खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. आयोजन को सफल बनाने के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति तथा विद्यालय परिवार की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं.