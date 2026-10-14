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जयपुर में अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 16 से, भरतपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी 49 टीमें

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर/भरतपुर : सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में शुक्रवार से छठी इंडियन ओपन अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज होगा. 16 से 18 अक्टूबर तक चलने वाली इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर से एक हजार से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके एथलीट भी शामिल हैं. मेजबान राजस्थान की ओर से 156 सदस्यीय दल चुनौती पेश करेगा. वहीं भरतपुर में गुरुवार से 70वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा.