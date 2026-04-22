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अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल के लिए प्रतिभाओं की खोज, सर्बिया में प्रतिनिधित्व करने को तैयार होगी टीम

रांची में देशभर से अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सेलेक्शन ट्रायल को लेकर खिलाड़ी पहुंचे हैं.

BASKETBALL TRIALS IN RANCHI
देशभर से बास्केटबॉल ट्रायल में रांची पहुंचे खिलाड़ी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 9:01 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप (बालक वर्ग) के लिए चयन ट्रायल 20 और 21 अप्रैल को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. इस ट्रायल में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां पहले चरण में ही बालक वर्ग की टीम का चयन कर लिया गया.

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा

चयनित खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा, जहां अंतिम टीम का गठन होगा. यह टीम जून में सर्बिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स (13 से 20 जून) में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना खिलाड़ियों के लिए न केवल एक बड़ा अवसर है, बल्कि देश के लिए पदक जीतने का भी सुनहरा मंच साबित होगा.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

बालक वर्ग में कुल 56 खिलाड़ियों ने भाग लिया

ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों के कौशल, फिटनेस और टीम वर्क का बारीकी से आकलन किया गया. बालक वर्ग में कुल 56 खिलाड़ियों ने भाग लिया. जिनमें से 30 खिलाड़ियों का चयन अगले चरण के लिए किया गया है.

बालिका वर्ग चयन ट्रायल

वहीं 22 अप्रैल से बालिका वर्ग के लिए भी चयन ट्रायल की शुरुआत हुई है. जिसमें देशभर से 53 खिलाड़ी शामिल हुई हैं. इन खिलाड़ियों में से भी 30 का चयन कर उन्हें 25 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा. जिसके बाद अंतिम टीम का गठन होगा.

basketball trials in ranchi
अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चयन ट्रायल (ईटीवी भारत)

देश के कई राज्यों की टीमें हुईं शामिल

इस चयन प्रक्रिया में महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया. झारखंड से भी दो खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बेहतर प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा. यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि राज्य के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.

basketball trials in ranchi
रांची बास्केटबॉल ट्रायल में पहुंची बालिका (ईटीवी भारत)

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के उपाध्यक्ष मुखतेज सिंह बदेशा ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के ट्रायल देशभर की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित है. जिससे योग्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल कैंप में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी. जिससे वे सर्बिया में होने वाले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें.

खिलाड़ियों को मिल रहा है शानदार अनुभव

खिलाड़ियों के अनुभव भी इस आयोजन को खास बनाते हैं. झारखंड के जमशेदपुर की खिलाड़ी स्नेहा ने कहा कि विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलना उनके लिए एक शानदार अनुभव है. उन्होंने कहा यहां का माहौल काफी प्रतिस्पर्धात्मक है और इससे हमें अपने खेल को और बेहतर करने का मौका मिलता है. अगर मेरा चयन होता है, तो मैं भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करूंगी.

हरियाणा की खिलाड़ी ने भी साझा किए अपने अनुभव

वहीं हरियाणा की खिलाड़ी अदा ने बताया कि उनका चयन नेशनल स्कूल गेम्स में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ है. उन्होंने कहा यह ट्रायल मेरे लिए एक बड़ा अवसर है. अगर नेशनल टीम में चयन होता है, तो मैं पूरी मेहनत के साथ देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी.

झारखंड, जो एक ट्राइबल स्टेट के रूप में जाना जाता है. अब खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. जिससे यहां के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर मिल रहे हैं. पहले जहां झारखंड का प्रतिनिधित्व सीमित था. वहीं अब राज्य के खिलाड़ी स्कूल गेम्स और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

रांची में इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं, बल्कि राज्य को खेलों के नक्शे पर भी मजबूत पहचान दिलाते हैं. आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन करेंगे. इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सही मंच और मार्गदर्शन की, जो अब खिलाड़ियों को मिल रहा है. सर्बिया में होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भारतीय टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है और यह ट्रायल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है.

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