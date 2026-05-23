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अंडर 18 एशिया कप हॉकी टीम में बिलासपुर के अवि मानिकपुरी का चयन, जापान में दिखाएंगे जलवा

अवि मानिकपुर से पहले महान हॉकी खिलाड़ी लेस्ली क्लाडियस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर का नाम रोशन किया है. अवि के चाचा अमिताभ मानिकपुरी भी नेशनल मेडिलिस्ट हैं. अमिताभ मानिकपुरी ने बताया कि अवि मानिकपुरी 2 भाई हैं. अवि को 3/4 साल के उम्र से ही हाकी खेलने के लिए भेजा गया. अवि के चाचा ने बताया कि हॉकी के जाने माने खिलाड़ी हरिशंकर जी ने उनको पहले हॉकी सिखाया फिर उनके भतीजे अवि मानिकपुरी को हॉकी सिखा रहे हैं.

बिलासपुर: मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले अवि मानिकपुरी का चयन, टीम इंडिया में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के लिए हुआ है. अवि मानिकपुरी ने टीम इंडिया के 18 सदस्यीय दल में अपनी जगह अपनी प्रतिभा के दम पर बनाई है. अवि मानिकपुरी बिलासपुर के कुदुदंड इलाके के रहने वाले हैं. अंडर 18 एशिया कप हॉकी टीम में उनका चयन बतौर डिफेंडर के तौर पर हुआ है. बिलासपुर के अवि पहले ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनका चयन अंडर 18 टीम इंडिया के लिए हुआ है. अवि टीम इंडिया की नीली जर्सी में जल्द भारत के लिए जापान में खेलते नजर आएंगे.

अंडर 18 एशिया कप हॉकी टीम में चयन

अमिताभ बताते हैं कि अवि ने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनानी धीरे-धीरे शुरू की. उसे हॉकी सीखने के लिए बहतराई के हॉस्टल में रखा गया. वहां रहते हुए अवि ने खेलो इंडिया गेम्स के तहत सीखना जारी रखा. वहीं से आगे बढ़ते हुए उसने स्टेट से नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई

बाद में उसकी खेल प्रतिभा को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उसे जूनियर नेशनल खेलने के लिए जालंधर भेजा. अवि के परिवार वाले बताते हैं कि खेल और ट्रेनिंग के दौरान अवि पर सिलेक्टर समीर की नजर पड़ी, जो मध्य प्रदेश स्टेट हॉकी हॉस्टल में बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और कोच भी थे. उन्होने अवि के परिजनों से कहा कि अवि को हमारे पास भेज दें, हम इसकी प्रतिभा को और निखारेंगे.

अवि मानिकपुरी ने कड़ी ट्रेनिंग से बनाई टीम में जगह

अवि के परिवार वाले बताते हैं कि वहां से शुरू हुआ उसका ट्रेनिंग का सफर और कठिन दौर से होता हुआ आगे बढ़ा. इस दौरान अवि मानिकपुरी ने बहतराई के एक्सीलेंस सेंटर में कोच अचित लकड़ा और राकेश टोप्पो से ट्रेनिंग भी लिया. जब अवि की खेल प्रतिभा में और निखार आया तो अवि का चयन उसकी प्रतिभा के दम पर मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के लिए हुआ.

29 मई से 6 जून तक जापान में होगा आयोजन

अंडर-18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा शहर में होगी. सीमित संसाधनों और अभावों के बीच हॉकी का सफर शुरू करने वाले अवि ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. राज्य स्तर से लेकर जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक अवि ने हर मैच में अपनी तेज रफ्तार, सटीक टैकलिंग और बेहतरीन गेम विजन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है.

जापान के काकामिगाहारा शहर में होगी प्रतियोगिता

अवि की अदभुत रफ्तार भरी खेल प्रतिभा को देखकर उन्हें भारतीय टीम में डिफेंडर के रूप में शामिल किया गया है. एशिया कप टीम में चयन से पहले 15 से 20 मई तक भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की एक्सपोजर सीरीज आयोजित हुई. इस सीरीज में अवि ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. सीरीज के दो मुकाबले ड्रॉ रहे, जबकि एक-एक मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जीता. बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के मुख्य कोच सरदार सिंह ने किया है. अवि के परिवार वाले अवि की इस सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं. परिवार वालों को पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा विदेश में भारत और अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा.



