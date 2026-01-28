ETV Bharat / state

झारखंड में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: अंडर-17 वर्ग के मुकाबलों में देशभर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेलते खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में चल रही राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तहत अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग की हॉकी स्पर्धा में बुधवार को भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. देश के अलग-अलग राज्यों और खेल इकाइयों की टीमें पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरीं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा नजर आया.

इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 63 टीमें हिस्सा ले रही हैं. केरल से लेकर कन्याकुमारी तक के खिलाड़ी झारखंड पहुंचे हैं, जिससे आयोजन को अखिल भारतीय स्वरूप मिला है. अलग-अलग राज्यों की टीमों ने अपनी रणनीति, फिटनेस और तकनीकी कौशल से दर्शकों को प्रभावित किया.

जेईपीसी बेला टोप्पो, पांडिचेरी के कोच और खिलाड़ी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों और कोच ने की व्यवस्था की सराहना

पांडिचेरी से आई टीम के खिलाड़ियों और कोच ने आयोजन की व्यवस्था की सराहना की. उनका कहना है कि झारखंड ने प्रतियोगिता की मेजबानी बेहतर तरीके से की है. कोच के अनुसार, स्कूली स्तर पर खिलाड़ियों की ग्रासरूट लेवल की तैयारी मजबूत दिखाई दे रही है, जो भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हॉकी के लिए लाभकारी साबित होगा.

31 जनवरी तक चलेगी प्रतियोगिता

आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता 31 जनवरी तक लगातार चलेगी. आने वाले दिनों में लीग और नॉक-आउट मुकाबलों में और भी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे. प्रतियोगिता के जरिए क्वालीफाई करने वाली टीमें आगे राष्ट्रीय टीम की चयन प्रक्रिया में शामिल होंगी. आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन स्कूल स्तर से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच देते हैं.