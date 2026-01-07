अंडर-14 चैलेंजर ट्रॉफी: भरतपुर के तीन क्रिकेटरों का चयन

ETV Bharat / state

आदित्य व्यास का चयन ए, अनमोल का बी तथा भावेश बघेल का सी टीम में चयन किया गया है.

Three cricketers from Bharatpur have been selected
भरतपुर के तीन क्रिकेटरों का चयन (Photo: District Cricket Association Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 10:34 AM IST

भरतपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ की अंडर-14 आयु वर्ग की प्रतिष्ठित चैलेंजर ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में भरतपुर जिले के तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया है. चैलेंजर ट्रॉफी 7 जनवरी से जयपुर में एक दिवसीय फॉर्मेट में होगी. इसमें पूरे राज्य के चयनित श्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेंगे.

जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि भरतपुर से आदित्य व्यास का चयन 'ए' टीम, अनमोल का 'बी' टीम तथा भावेश बघेल का 'सी' टीम में चयन किया गया है. तीनों खिलाड़ियों ने पूर्व में हुई विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा. इस आधार पर उन्हें चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया.

भरतपुर डीसीए सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि चैलेंजर ट्रॉफी में पूरे राजस्थान से चयनित खिलाड़ियों को चार टीमों में बांटा गया है. इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्थान की 16 सदस्यीय अंडर-14 क्रिकेट टीम का चयन करना है. इसमें खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और खेल अनुशासन जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम टीम का गठन किया जाएगा.

तीनों खिलाड़ियों के चयन पर जिला क्रिकेट संघ ने खुशी जताई. संघ कार्यालय पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मिठाइयां बांटी. संघ के चयनकर्ता नरेश खत्री, सूरज शर्मा, लंकेश, प्रेम सिंह एवं पंकज गोयल उपस्थित रहे. संघ अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन एवं अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी तथा सदस्य नाहर सिंह पैंगौर, वीनू सिंह, अवधेश खटाना, संजय चीनिया ने खिलाड़ियों को बधाई दी.

