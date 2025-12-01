ETV Bharat / state

शोक सभा में जा रही सवारियों से भरी जीप पलटी, दो महिलाओं सहित तीन की मौत, कई घायल

जीप में 25 लोग सवार थे, जो उसकी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक था. इसी वजह से वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया.

जोधपुर: पाली जिले के बाली क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पाली-बाली रोड पर कुंडाल गांव के पास सवारियों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

पढ़ें: भरतपुर में बाइक-एंबुलेंस की भिड़ंत, सरसों मंडी से लौट रहे दो भाइयों की मौत

पुलिस-राहत दल की त्वरित कार्रवाई: एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि सूचना मिलते ही बाली पुलिस मौके पर पहुंची और हर संभव सहायता शुरू की. सभी घायलों को तुरंत बाली उपजिला चिकित्सालय भिजवाया गया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कई गंभीर रूप से घायलों को सुमेरपुर रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. बाली उपजिला अस्पताल में कुल 17 घायलों को भर्ती किया गया, जबकि कुल घायलों की संख्या 24 बताई जा रही है, जिनमें 21 महिलाएं शामिल हैं. स्थिति गंभीर होने पर 13 लोगों को पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया. उन्होंने बताया कि वे खुद भी जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.

शोक सभा में जा रहे थे: जीप में सवार सभी लोग गोरिया गांव में आयोजित एक शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे. रास्ते में कुंडाल रोड पर जीप अचानक पलट गई, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

क्षेत्र में शोक का माहौल: इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है. ग्रामीणों और परिजनों में हादसे को लेकर गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त है. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए सहायता और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है. यह हादसा एक बार फिर क्षमता से अधिक सवारियां भरने और तेज रफ्तार के खतरों को उजागर करता है.